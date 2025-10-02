Заплашва ли ви инфаркт или инсулт: Тези необичайни признаци ще ви дадат отговора

Кардиолозите алармират, че инфарктите и инсултите вече не са проблем само на възрастните хора. През последните четири години случаите сред хора под 50 години са се увеличили с близо 20%, показват нови данни. Това обръща тенденция от десетилетия на спад и поставя на фокус по-малко известните симптоми, които често се подценяват. „Половината пациенти, които стигат до болница с инфаркт, преди това не са имали никакви очевидни симптоми. Но почти всички са имали нелекувани рискови фактори“, казва проф. Раша Ал-Лами, кардиолог в Imperial College London.

Най-честите, но подценявани сигнали

Според специалистите червените лампи, които не бива да се пренебрегват, са задух при обикновени дейности, необяснима болка в гърдите, която идва и си отива, както и необичайна умора. При жените симптомите често са различни – гадене, виене на свят, болка в горната част на корема или припадъци, предава bTV.

Други неочаквани предупредителни знаци

Кървящи венци: Звучи като проблем на устната хигиена, но всъщност може да е ранен сигнал за възпаление в организма, което уврежда кръвоносните съдове и увеличава риска от инфаркт и инсулт. Проучвания показват, че хора с пародонтит имат и по-висока вероятност да развият диабет тип 2 – допълнителен рисков фактор.

Еректилна дисфункция: Затрудненията в интимния живот често се дължат на нарушено кръвообращение. Малките артерии на пениса се запушват години преди големите съдове на сърцето, затова проблемът може да бъде първият сигнал за предстояща съдова болест. Изследвания показват, че мъжете с еректилна дисфункция имат около 50% по-висок риск от инфаркт или инсулт.

Хъркане и сънна апнея: Силното хъркане не винаги е безобидно. При много хора то е свързано със сънна апнея – състояние, при което дишането спира за кратки периоди през нощта. Това води до по-висок риск от сърдечносъдови заболявания, особено когато е съчетано с наднормено тегло или високо кръвно.

Изстиващи и посиняващи пръсти през зимата: При студени температури кръвоносните съдове се свиват, а при хора с вече нарушено кръвообращение ефектът е по-силен. Това може да е знак, че сърцето работи под по-голямо напрежение.

Ранната профилактика спасява животи

Експертите са категорични: редовното измерване на кръвното налягане, нивата на холестерола и кръвната захар е ключово. Навременното лечение и превантивните мерки могат да предотвратят тежки сърдечни инциденти.

