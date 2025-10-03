Десподов и компания стартираха добре, но се издъниха срещу тим от Ла Лига като Лудогорец

Гръцкият гранд ПАОК, в чиито редици играе капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов, допусна поражение във втория си мач от основната фаза на Лига Европа. "Двуглавите орли" допуснаха обрат и загубиха с 1:3 от испанския Селта Виго. Футболист №1 на България започна мача като титуляр и отпразнува със съотборниците си откриващото попадение. Радостта на футболистите на ПАОК не продължи дълго, тъй като впоследствие те допуснаха три попадения.

ПАОК поведе, но допусна обрат в Испания

Срещата започна по-активно за домакините от Виго, но гърците се възползваха по-добре от възможностите си и излязоха напред в резултата. Автор на попадението за ПАОК стана Йоргос Якумакис, който се оказа в отлична позиция след рикошет в наказателното поле и не пропусна да се разпише с прецизен удар. Радостта на "двуглавите орли" обаче не продължи дълго. Още в добавеното време на първото полувреме келтите успяха да изравнят. Оскар Мингеса центрира отдясно, а Яго Аспас реализира с глава. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 1:1.

Футболистите на Селта излязоха през второто полувреме в търсене на победата. Те упражниха натиск и това даде резултат още в 52-а минута. Борха Иглесиас отправи мощен шут от границата на наказателното поле и прати топката в долния десен ъгъл за 2:1. В 71-вата минута Вилиот Сведберг оформи крайното 3:1. Първоначално голът му бе отменен заради засада, но след преглед с ВАР беше признат за редовен.

Така Селта записва първи успех в груповата фаза, докато ПАОК ще се надява на успех в следващата си среща, която на 23 октомври срещу Лил. По-рано френският тим направи нещо феноменално, за да спечели трите точки. Междувременно българският шампион Лудогорец посрещна в Разград друг тим от Ла лига.