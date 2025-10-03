Войната в Украйна:

Десподов и компания стартираха добре, но се издъниха срещу тим от Ла Лига като Лудогорец

03 октомври 2025, 00:30 часа 179 прочитания 0 коментара
Десподов и компания стартираха добре, но се издъниха срещу тим от Ла Лига като Лудогорец

Гръцкият гранд ПАОК, в чиито редици играе капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов, допусна поражение във втория си мач от основната фаза на Лига Европа. "Двуглавите орли" допуснаха обрат и загубиха с 1:3 от испанския Селта Виго. Футболист №1 на България започна мача като титуляр и отпразнува със съотборниците си откриващото попадение. Радостта на футболистите на ПАОК не продължи дълго, тъй като впоследствие те допуснаха три попадения.

ПАОК поведе, но допусна обрат в Испания

Срещата започна по-активно за домакините от Виго, но гърците се възползваха по-добре от възможностите си и излязоха напред в резултата. Автор на попадението за ПАОК стана Йоргос Якумакис, който се оказа в отлична позиция след рикошет в наказателното поле и не пропусна да се разпише с прецизен удар. Радостта на "двуглавите орли" обаче не продължи дълго. Още в добавеното време на първото полувреме келтите успяха да изравнят. Оскар Мингеса центрира отдясно, а Яго Аспас реализира с глава. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 1:1.

Селта - ПАОК

Футболистите на Селта излязоха през второто полувреме в търсене на победата. Те упражниха натиск и това даде резултат още в 52-а минута. Борха Иглесиас отправи мощен шут от границата на наказателното поле и прати топката в долния десен ъгъл за 2:1. В 71-вата минута Вилиот Сведберг оформи крайното 3:1. Първоначално голът му бе отменен заради засада, но след преглед с ВАР беше признат за редовен.

Така Селта записва първи успех в груповата фаза, докато ПАОК ще се надява на успех в следващата си среща, която на 23 октомври срещу Лил. По-рано френският тим направи нещо феноменално, за да спечели трите точки. Междувременно българският шампион Лудогорец посрещна в Разград друг тим от  Ла лига.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Лига Европа ПАОК Кирил Десподов Селта
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес