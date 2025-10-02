Войната в Украйна:

Атанас Зафиров: България трябва да е активен фактор в Европейския съюз

02 октомври 2025, 23:32 часа 303 прочитания 0 коментара
Атанас Зафиров: България трябва да е активен фактор в Европейския съюз

България трябва да е активен фактор в Европейския съюз, а БСП – двигател на левите политики, написа на страницата си във Фейсбук вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров, който заедно с евродепутата и международен секретар на БСП Цветелина Пенкова, е провел срещи в Брюксел, Белгия. На 18-ата Европейска платформа за ромско включване представих  националните ни приоритети за равен достъп до образование, здравеопазване и заетост. Напомних, че социалното включване е част от същността на европейския проект и за пореден път подчертах значимостта на кохезионните фондове за България и региона в този процес, казва още Зафиров.

С комисаря по човешките права в Съвета на Европа - Майкъл О’Флахърти, Зафиров е обсъдил демократичните ценности и ролята на България. По време на разговора е поставил ясно въпроса за защита правата на българите в Република Северна Македония.

С генералния секретар на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Джакомо Филибек обсъдихме предстоящия конгрес на партията в Амстердам през октомври и участието на Българската социалистическа партия в него, посочва Зафиров. "БСП е стабилен партньор със силен глас в лявото семейство. България може да бъде мост между различните региони на ЕС", допълва лидерът на левицата.

А с Фондация „Фридрих Еберт” той е дискутирал социалната справедливост и бъдещето на лявото. "Правата на работещите хора и достойните доходи трябва да са основен приоритет на социалистите. С активен диалог, дълготрайни и силни партньорства гарантираме стратегическото място на БСП в европейската социална политика, която поставя хората на първо място", допълва Зафиров.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Европейски съюз БСП Атанас Зафиров
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес