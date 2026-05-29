Съединените щати изучават фрагменти от руската ракета "Орешник", с която беше обстрелян украинският град Била Церква (с население около 200 000 жители преди старта на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин). Това каза конгресменът-републиканец Джим Хаймс. На брифинг в Киев той заяви, че специалисти анализират останките от ракетата "Орешник", за да разберат нейните реални характеристики, евентуални слабости и технически ограничения.

Според него използването на ракети, способни да носят ядрени бойни глави, само по себе си се счита за фактор за ескалация. В същото време Хаймс отбеляза, че подобни удари не постигат желаната цел за сплашване, а вместо това предоставят на Украйна и нейните съюзници допълнителни данни за анализ.

Припомняме, че Хаймс е водещ представител на демократите в Комисията по разузнаване на Камарата на представителите на Конгреса.

Друг представител на Конгреса в САЩ - сенатор Ричард Блументал, коментира, че се надява Съединените щати да откликнат по-бързо на молбата на Украйна за ракети-прехващачи и ПВО системи "Пейтриът" (Patriot). "Това, което ще смятаме за своя мисия, когато се върнем (във Вашингтон), е да се уверим, че Украйна разполага със средствата да свърши работата", подчерта Блументал, цитиран от БТА. А Хаймс изрази позиция, че САЩ е трябвало вече да приключат с войната в Иран, защото там се ангажират ресурси и оръжия, нужни за защита на американската национална сигурност и за Украйна.

