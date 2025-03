Путин умира от страх и го показа пред собствените си военни (ВИДЕО)

Само преди 2 дни руският диктатор Владимир Путин отиде в Мурманск, за да присъства на пускането на вода на атомната подводница "Перм", която ще бъде оборудвана с хиперзвуковите крилати ракети "Циркон". За целта беше организирана специална церемония, а Путин изсипа куп похвали за новото руско оръжие. Диктаторът разгледа и вътрешността на подводницата - централния команден пункт, помещенията на екипажа, складовете за оръжие, а също така разговаря с личния ѝ състав - Още: Путин пусна на вода новата атомна подводница "Перм", оборудвана с "Циркон"-и (ВИДЕА)

Разговорът с членовете на руските ВМС (военноморски сили), които ще отговарят за подводницата, бяха подробно описани в придворните медийни канали на Кремъл, например тук: "Не за първи и не за десети път разказа за СВО": "Комерсант" за Путин

И докато тези "сладки" приказки получават широка платформа в официалните руски медии, по-назад стои грозната действителност. А именно - страхът на руския диктатор, че "безсмисленият му от историческа гледна точка живот" ще приключи по-рано, отколкото той иска. Крещящият пример - почетният караул за Путин от тези, на които говори сладки приказки, е щателно проверяван. Защо така - страх, че някой носи нещо от бомба нагоре?

Meanwhile, in Russia’s Murmansk, before dictator Putin’s arrival, the Federal Guard Service is searching the honor guard for explosives. Nervous much? pic.twitter.com/1aR6zV9thR — WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2025

Междувременно, в социалните мрежи продължават да излизат пример след пример каква гротеска е руската армия. 18-годишен руски войник разказва как събирал пари, за да не отидат другарите му като пушечно месо в Украйна. Подкупът е в размер на 150 000 рубли, по думите му. Съдбата му - той загива като пушечно месо, като сам казва, че командването му го е нарочило "за нулиране" (жаргон да бъде убит) и моли видеото с казаното да бъде публикувано, ако не се върне:

18-yr-old Russian soldier’s last video to his mom. He gathered cash for commanders so they wouldn’t send his friends on assault. Ended up there himself—his own squad offed him on orders. pic.twitter.com/6jFytIiMwt — WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2025

И още - руските "патриоти" маршируват, до тях копаят пореден гроб:

The entire essence of life in the death-state, summed up ☠️💀☠️



Patriots march down the main street to upbeat music, proudly waving Russian flags —

while right next to them, fresh graves are being dug. pic.twitter.com/nz5ayBU8fM — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2025