Путин иска да завърши делото си преди да приключи абсолютно безсмисления му от историческа гледна точка живот

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - едно от многото запомнящи се негови изказвания, които направи пред журналисти в Париж - Още: Зеленски разкри коза си срещу Путин и направи признание в полза на Русия за примирието (ВИДЕО).

"Путин ще умре скоро и това е факт. Всичко ще приключи. И неговото дело може да приключи с него – затова той иска да го завърши преди да приключи абсолютно безсмисления му от историческа гледна точка живот", каза Зеленски, като имаше предвид, че руският диктатор е вече на 72 години, а природната логика на живота на Земята е неумолима. Украинският държавен глава обясни, че силата на самото дело на Путин зависи и от силата на руското общество, а руският диктатор се плаши именно от голяма обществена съпротива.

Какво още каза украинският президент, научете: Отношенията ми с Тръмп не са толкова близки, за да кажа колко близък е с Путин

Zelensky: Putin will die soon — and everything will be over



Ukrainian President Volodymyr Zelensky expressed confidence that Russian President Vladimir Putin won’t be able to hold on to power or continue the war for much longer.



💬 “He will die soon — that's a fact — and it… pic.twitter.com/kQXAmbnNdd