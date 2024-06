Путинова наглост с марка "Крим": Когато Русия стреля по цивилни, виновна е украинската ПВО (ВИДЕО)

"Ударът срещу Севастопол няма да остане без отговор" - така Небензя говори сега относно случилото се в Крим и че САЩ са директно замесени в това, което завърши с четирима убити цивилни - отломки от свалена от руската ПВО ракета (предполагаемо ATACMS) паднаха на плажа в Севастопол, точно пред руската военно-въздушна база в Белбек, който не е затворен и обявен от руските власти за опасна зона заради войната: Хаос и паника: Моментът, в който руската ПВО свали ATACMS на плаж в Крим (ВИДЕО 18+)

Russia's Permanent Representative to the United Nations, Vasily Nebenzya, responded. "The fact that the United States is directly involved in this crime does not raise any doubts. Washington and its allies support the neo-Nazi regime in Kiev and encourage their puppets to commit… pic.twitter.com/yyuYA1tOZr

Точно преди Нова година, на 30 декември, 2023 година обаче при същата ситуация, но когато украинската ПВО трябваше да се справя с руски ракети в цяла Украйна, Небензя говореше друго. Тогава жертвата беше Украйна - масирана руска атака с дронове и ракети порази обекти в цялата страна, включително родилен дом, а жертвите бяха в пъти повече: Ударени родилен дом и жилища: Русия размаза Украйна с ракети и дронове (ВИДЕО)

Тогава, когато руската атака беше заклеймена, Небензя защити Путиновия режим, чийто служител е, по следния начин: "Британският представител категорично заяви, че щеше да има повече жертви, ако не беше работата на украинската ПВО. Трудно е да си представим по-голям цинизъм. Ако не беше работата на украинската противовъздушна отбрана, просто нямаше да има жертви сред цивилните. Затова бихме ви посъветвали да внимавате с изявленията на Обединеното кралство за доставка на Киев на още 100 ракети за противовъздушна отбрана, чието използване убива цивилни. Нацисткият режим (бел. ред. - така Путиновият режим определя законно избраните на неоспорени от никого избори управляващи в Украйна) е готов да убива със западни оръжия и същите системи за ПВО не само жителите на Донбас, но и собствените си граждани в жилищни сгради и на мирни обекти".

Permanent Representative of Russia to the UN Nebenzya - in the Security Council: If there is anything to talk about today, it is exclusively about the actions of Ukrainian air defense systems located in residential areas of Ukrainian cities in violation of international… pic.twitter.com/7k56Z2xnCH