Уау! Национал на България избухна с 45 точки за своя тим! Грозданов взе дербито срещу Аспарухов

Националът на България по волейбол Венислав Антов избухна с умопомрачителните 45 точки за своя Туркоя при успеха с 3:2 (24:26, 27:25, 28:26, 22:25, 15:9) гейма срещу Шомон от осмия кръг на френското първенство. Тимът на родния диагонал постигна четвърта поредна и общо седма победа от началото на сезона в местната Marmara Spike Ligue. По този начин Туркоа е на второ място във временното класиране със 7 победи, с 1 загуба и 19 точки.

В следващия, междинен, 9-и кръг тимът на Венислав Антов е домакин на шампиона и лидер в подреждането Тур. Дербито на кръга е във вторник (2 декември) от 21,00 часа българско време.

Междувременно капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов взе "българското дерби" срещу друг наш "лъв" - Аспарух Аспарухов. Отборът на блокировача - Полша Богданка ЛУК (Люблин), надделя , с 3:0 (25:21, 25:18, 25:19) гейма над Шлепск Малов (Сувалки), в чиито редици се подвизава Аспарухов. Мачът бе част от изтегления 9-и кръг в местната ПлюсЛига.

Алекс Грозданов игра стабилно цял мач за Богданка и завърши с 8 точки (4 блока и 50% ефективност в атака - +7) и за успеха. Аспарухов също игра цял мач за Шлепск и приключи със скромните 5 точки.