Престижно! Българин е най-добрият боксьор до 23 години в Европа (ВИДЕО)

30 ноември 2025, 12:34 часа 461 прочитания 0 коментара
Радослав Росенов получи поредно признание за страхотните умения, които притежава! Часове след като спечели четвъртата си поредна титла от европейски първенства за мъже до 23 години, българският национал бе избран и за "Най-добър боксьор" на турнира на Стария континент в Будапеща. Той покори безапелационно категорията до 60 килограма, а в интервю след наградата разкри и голямата си цел - олимпийски медал от Лос Анджелис.

"Много съм щастлив. Дойдох тук с единствената мисъл да си тръгна като четирикратен шампион. Радвам се, че го постигнах. Наградата за №1 е признание, което много ме ласкае, защото се оценява труда ми. Благодаря на всички, които ме подкрепят, на Българска федерация бокс, на президента Красимир Инински, на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, на личния ми треньор Съби Събев, на семейството и съотборниците ми. Това е още една стъпка към голямата цел - олимпийски медал от Лос Анджелис", каза след успеха Радослав Росенов пред Българската федерация по бокс.

България завърши с общо три отличия в Будапеща. Освен златото на Росенов, който на финала надделя категорично над турчина Чинар Мехметан с 5:0 съдийски гласа, със сребърни медали се окичиха Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг). Представяне, което постави страната ни на върха в класирането при мъжете в унгарската столица.

