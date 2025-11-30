Спорт:

Полският президент каза "не" на среща с Орбан след като унгарецът отиде да се поклони на Путин

30 ноември 2025, 12:39 часа 542 прочитания 0 коментара
Полският президент каза "не" на среща с Орбан след като унгарецът отиде да се поклони на Путин

Полският президент Карол Навроцки е отменил срещата си с унгарския премиер Виктор Орбан, предвидена първоначално при посещението на Навроцки в унгарската столица Будапеща следващата седмица. Новината излезе както в полски медии, така и в беларуската опозиционна медия NEXTA.

Навроцки ограничава пътуването си в сряда (3 декември) до срещата на върха на Вишеградската група в Естергом, съобщи помощникът на полския президент Марчин Пшидач.

Още: Вижте гладния Орбан в компанията на Вучич преди визитата му в Москва (СНИМКИ)

Защо е взето такова решение? Заради визитата на Орбан в Москва, където той буквално се подмаза на руския диктатор Владимир Путин и то в поредния решителен за развитието на войната в Украйна в момент. Официалното обявление за промяната на плановете на Навроцки ясно сигнализира, че точно това е причината. Навроцки спечели изборите в Полша и с акцент в предизборната кампания, че не може вечно да се помага на украинците и трябват определени ограничения, но ясно показва откакто стана президент, че в сила остават важни червени линии що се отнася до това кой е агресор в Украйна и че не може така да се решават проблеми.

Какво направи Орбан в Москва в края на работната седмица, припомнете си - Още: Ден след като Путин отказа мир в Украйна, "миротворецът" Орбан стисна ръката му за 14-и път (ВИДЕО)

 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Полша Унгария Виктор Орбан Вишеградска четворка война Украйна Карол Навроцки
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес