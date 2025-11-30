Полският президент каза "не" на среща с Орбан след като унгарецът отиде да се поклони на Путин

Полският президент Карол Навроцки е отменил срещата си с унгарския премиер Виктор Орбан, предвидена първоначално при посещението на Навроцки в унгарската столица Будапеща следващата седмица. Новината излезе както в полски медии, така и в беларуската опозиционна медия NEXTA.

Навроцки ограничава пътуването си в сряда (3 декември) до срещата на върха на Вишеградската група в Естергом, съобщи помощникът на полския президент Марчин Пшидач.

Защо е взето такова решение? Заради визитата на Орбан в Москва, където той буквално се подмаза на руския диктатор Владимир Путин и то в поредния решителен за развитието на войната в Украйна в момент. Официалното обявление за промяната на плановете на Навроцки ясно сигнализира, че точно това е причината. Навроцки спечели изборите в Полша и с акцент в предизборната кампания, че не може вечно да се помага на украинците и трябват определени ограничения, но ясно показва откакто стана президент, че в сила остават важни червени линии що се отнася до това кой е агресор в Украйна и че не може така да се решават проблеми.

