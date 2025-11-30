Любопитно:

И Шотландия реже помощта за украинските бежанци

В Шотландия семействата, които приемат украинци, започнаха да получават писма, с които биват информирани, че държавната финансова подкрепа за украински бежанци ще бъде напълно прекратена, съобщава Daily Mail.

Британският таблоид е говорил с човек, който е приел избягали от подпалената от руския диктатор Владимир Путин война украинци. Той уточнява, че в писмото е питан дали подкрепя прекратяването на плащанията и дали планира да накара украинските си гости да си тръгнат, дори ако трябва принудително. Отговорът на шотландеца е твърд: "Никога не бихме направили това"

Според Daily Mail около 28 000 украински бежанци сега са изложени на риск - става въпрос за официално регистрирани като потърсили убежище от военен конфликт хора. Сега действа една програма "Домове за Украйна", но срокът да останеш в нея беше съкратен на 18 месеца. Лейбъристката партия в Шотландия реши да намали плащанията до нула (бяха 500 паунда за хора, отворили домовете си за украински бежанци) и да отмени сегашната безвъзмездна помощ за прием на украински бежанци, която е 350 паунда. Шотландските консерватори критикуват това като "късогледство".

Местните власти бият тревога – бездомните може да се увеличат рязко, ако хората внезапно няма къде да отидат.

