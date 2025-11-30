МВР подготвя палежи на Партийния дом и сблъсъци между протестиращи: "БОЕЦ" с твърдения

Гражданското сдружение "БОЕЦ" публикува твърдения, според които МВР подготвя "палежи и физически сблъсъци между протестиращи" по повод предстоящия втори голям антиправителствен протест на 1 декември, понеделник. Според тяхна информация цивилни служители на ГДБОП и СПС (специализирани полицейски сили) и лица от криминалния контингент от София и Перник организират провокации и саботажи по време на предстоящите протести.

"Информацията е за палежи на автомобили около сградата на бившия партиен дом. Но можем да допуснем, че е възможно и да се организира и палеж на самата сграда. Другият тип провокации са провокиране на конфликти вътре между протестиращите, както и атаки от страна на "протестиращи граждани" срещу политици от ПП-ДБ. Организираните "клетки" за саботажи са от по трима души, като във всяка има цивилно ченге от МВР за контрол, комуникация и координация", твърдят още от "БОЕЦ".

Те призовават за действия за неутрализация като разобличаване на провокаторите, заснемане на "всяка подозрителна група", блокиране на потенциални провокативни действия, както и масовост на протестите. "Движете се в групи, имайте готовност да снимате, като определите конкретен човек за това, а останалите да действат за обезвреждането на провокаторите. ... Често провокаторите се опитват да увлекат протестиращите в действия, които да компрометират протеста - не се поддавайте. Не следвайте хора, които не познавате и не знаете кои са", пишат още активистите.

