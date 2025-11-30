"Да, България": Има фактически разпад на арогантното и антидемократично мнозинство

"Да, България" потвърждава подкрепата за гражданския протест срещу управляващите, които по волята на Пеевски тласкат България към пропастта, както със заложените в бюджета огромни кражби, така и с арогантността и антидемократичността на своите действия. Това е записано в решение на заседание на Изпълнителният съвет на формацията в неделя - ден преди втория мащабен антиправителствен протест в редица градове в страната.

Според формацията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов има наличие на "фактически разпад на мнозинството и преминаването на структурната политическа криза в поредна остра фаза поради отказа от реформи и продължаващото завладяване на институциите". Според тях протестът представлява "легитимен отпор и естествен демократичен отговор на гражданите, които искат да си върнат държавата в сблъсък с опитите на Пеевски да узурпира все повече власт и обществен ресурс".

Поглед към следващите избори

Партията е потвърдила своята политическата подкрепа за европейската ориентация на страната и за въвеждането на еврото в Република България на 01.01.2026 г., както и е одобрила проекта на споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г., подготвен съвместно от "Форума за демократично действие" и ПП-ДБ. Освен това "Да, България" дава мандат на съпредседателите да подпишат споразумението с всички членове на Форума. Деклариран е и ангажимент за разширяване на участниците в споразумението с извънпарламентарните партии и организациите от демократичната общност.

И още - Изпълнителния съвет е възложил изготвянето на документите по хронограмата за подготовка за местните избори през 2027 г., които с решение на Националния съвет са определени за стратегически приоритет, съобщават още от партията.

