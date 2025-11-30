Войната в Украйна:

30 ноември 2025, 12:19 часа 157 прочитания 0 коментара
Според премиера "Пеевски нареди, кабинетът изпълнява" е много повърхностно разбиране

"Това е много повърхностно разбиране" - с тези думи министър-председателят Росен Желязков отговори на въпрос на БНР дали усеща натиск от лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски върху властта и върху управляващото мнозинство като цяло. Водещият Явор Стаматов припомни случая, в който при възникналата водна криза в редица градове в Северна България кабинетът реагира мигновенно на "нареждания" на Пеевски към министри и премиер. Случаят, разбира се, не е единичен.

"Тогава, когато мнозинство е сформирано от различни политически субекти и това реално е една голяма четворна коалиция, балансите между законодателна и изпълнителна власт са сложни. ... Той по същия начин г-н Мирчев изисква от нас и реагираме в същия ден. Всеки, който изисква информация от Министерски съвет, се предоставя. Вече спекулациите са друга тема. Политиката е изкуство да се интерпретират фактите по различен начин", обясни Желязков по темата с влиянието на Пеевски във властта.

Защо според премиера "протестите обединиха доста необединими групи" и кои са чисто новите мерки в бюджета, вижте цялото интервю ТУК.

Ивелин Стоянов
