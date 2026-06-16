Кабинетът "Радев":

Първият военен отговор на Украйна за руската разруха в Киевско-Печорската лавра е факт (ВИДЕО)

16 юни 2026, 6:41 часа 911 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Първият военен отговор на Украйна за руската разруха в Киевско-Печорската лавра е факт (ВИДЕО)

И тази нощ далекобойните украински дронове не оставиха намира Путинова Русия. След като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна "ще си каже думата" в отговор на журналистически въпрос каква ще е реакцията след руската ракетна атака и атака с дронове срещу Киев, при която беше поразена част от Киевско-Печорската лавра, първият украински отговор стана факт - ОЩЕ: Ще си кажем думата

Поразена е поредна руска петролна база - "Полтавская", която се намира в Краснодарския край. Извън ясните видеокадри, които го показват, оперативният щаб на Краснодарския край също го потвърди - в официалния си канал в Телеграм. "Няма убити или ранени. 32 души и 7 единици техника се включиха в гасенето на пожара. Магистралата между Полтавская и Трудобеликовски също е временно затворена след атаката", пише още в официалното съобщение, което е публикувано в малките часове на тази нощ.

Ужасът от войната добре се претворява от в долното видео, което е по-скоро със стойността на аудиозапис. "Всяка нощ, всяка нощ", отчаяно повтаря снимащият, докато украински далекобойни дронове летят и поразяват поредна цел в окупирания от руснаците град Донецк - Още: Украйна ще отговори на "варварина Путин", Русия не вижда как така е ударила Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО)

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Как изглеждаше Киев в малките часове на 15 юни, след като Русия изстреля общо 70 ракети и 611 далекобойни дронове по цели в Украйна, основно в Киев и Харков - вижте долу, ОЩЕ: Ето как Путин и Русия пазят Православието: Пламъци и черен дим в Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО и СНИМКИ)

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Киевско-Печорската лавра война Украйна атака с дронове Краснодарския край Полтавская
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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