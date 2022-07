Първите 8 чуждестранни кораба пристигнаха в Украйна за зърно след освобождаването на Змийския остров

„Змийският остров е от стратегическо значение, тъй като позволява контролирането на надводната и отчасти на въздушната обстановка в южната част на Украйна. Това именно бе използвано от окупатора, за да блокира движението на цивилни кораби в южната част на страната ни“, отбелязаха в свое съобщение Военноморските сили на Украйна.

Заради блокадата на гражданското корабоплаване от руснаците, търговските компании се принудиха за известно време да използват Сулинския канал, което доведе до струпване на огромен брой кораби и значително претоварване. В същото време милиони тонове украинско зърно, по-голямата част от които предназначени за Световната продоволствена програма на ООН, стояха блокирани в пристанищата.

Въпреки това все още повечето украински пристанища остават затворени, а някои от тях са окупирани от руските сили. Едновременно с това руските части продължават да нанасят удари по критичната инфраструктура и цивилните кораби в Черно море.

🌾 The first eight foreign ships arrived at the ports of #Ukraine for grain



Now, foreign ships will carry Ukrainian agricultural products through the mouth of the "Bystraya" ship passage of the Danube River to the Black Sea.



📰 Naval Forces of Ukraine

1/2 pic.twitter.com/nCMCIV00WD