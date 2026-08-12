"И той е 16-годишен, но друга Вселена": След убийството в Пловдив - журналист напомни за добрите младежи

"И той е 16-годишен, но е от друга Вселена! Продължавам да вярвам, че някъде около нас все още мъждука искрица надежда!". С тези думи журналистът и оператор Иван Янев напомня в социалната мрежа "Фейсбук" за случая от миналата година, в който три поредни дни 16-годишно момче носи вода и храна на пожарникарите и доброволците, които се борят с огнената стихия край Сунгурларе. История, която самият Янев разгласи още миналата година и която той напомня на фона на жестокото убийство в Пловдив, извършено от група тийнейджъри.

Припомнете си историята на Даниел

"Срещнах Даниел в гората, но не убиваше, а спасяваше....", разказва още Янев и напомня историята на това момче, на което и днес още се възхищава.

Actualno.com публикува разказа на Иван Янев за Даниел без редакторска намеса.

"Дрехите ми миришат на дим и умора, а в очите ми още стои картината на опожарената гора. Имам малко време, преди денят да угасне напълно, и искам да ви доразкажа за Даниел. Даниел е на 16, от Сунгурларе, но всъщност е от София. Сега е при баба си. Шапки долу за това момче!

Днес с колегите от Бургас – Давид и Мила – бяхме влезли навътре в изгорялата гора край Сунгурларе, за да направим пряко включване. Търсехме не само добра гледна точка, но и обхват, който се беше превърнал в рядкост насред апокалипсиса. Гледката беше нереална. От двете ни страни стърчаха овъглени дървета като черни призраци, а по средата се виеше прашен път, мек и сив като лунен пейзаж. Пепелта беше толкова дълбока, че всяка наша стъпка потъваше до глезените. Пустиня от сажди и тишина, нарушавана единствено от вятъра.

И тогава, сякаш излязъл от филм за войната в Багдад, от маранята се появи силует. Момче на колело. Беше висок, а колелото му беше явно малко и той се поклащаше неуверено по прашния път, борейки се да запази равновесие. Приближи се и спря до нас.

„Вие кои сте?“, попита с глас, в който нямаше и следа от страх. „Не съм ви виждал в гората. Аз съм тук от три дни.“

В първия момент не реагирах, зает с техниката и мислите си. Но тогава го огледах. Обгорелите му крака, маратонките, които изглеждаха буквално „опечени“ от жегата, и най-вече – старата брезентова торба от противогаз, преметната през гърба му. От нея се подаваха гърлата на бутилки с вода. Тогава ме грабна. Това не беше просто момче, минаващо оттук.

„Как се казваш? На колко си години?“, попитах го, осъзнавайки колко е опасно тук за едно дете.

„Казвам се Даниел, на 16 съм“, отвърна той. Разказа ми, че е от София, но прекарва лятото при баба си в Сунгурларе. И от три дни, откакто огънят бушува, той не е спрял. С колелото си, по прашните и опасни пътеки, разнася вода и храна за пожарникарите и доброволците.

Отвори старата торба. Вътре събираше седем литра вода. „Пет литра за хората“, обясни той, „и два за животните“. Разказа ни, без капка гордост, сякаш беше най-нормалното нещо на света, как преди ден намерил малка катеричка, почти припаднала от жегата и дима. „Дадох ѝ водичка, тя пи, пи и после избяга в гората“, каза той и се усмихна леко.

Гледах го и не можех да повярвам. В него нямаше поза, нямаше търсене на слава. Имаше само чисто, неподправено желание да помогне. Той беше като Феникс, роден от пепелта наоколо – символ на надеждата сред разрухата. Стана ми кеф, че се запознахме.

Родителите му били държавни служители. Каза ми и в кое училище учи, но в цялата емоция умът ми не го запомни. Разказвам ви това, защото за да видите лицето му по телевизията, трябва да получим разрешение от тях. Той няма 18. Утре ще ги потърся, защото тази история трябва да стигне до повече хора. Тази добрина, която се е вселила в това момче, е по-силна от всеки пожар.

Искам такива да са ни политиците – сърцати и самоотвержени. Искам той да стане политик, но веднага си давам сметка, че това едва ли ще се случи. Прекалено скромен и добър е за този свят.

Той ни остави и отново се понесе с малкото си колело в сивата мараня, за да продължи своята мисия. "И утре ще съм тук", бяха последните му думи.

Надявам се утре пак да го срещна. Надявам се и пожарът най-накрая да бъде угасен. За да ви доразкажа за малкото момче с голямото сърце". ОЩЕ: "Феникс, роден от пепелта": Момче три дни носи храна и вода на пожарникарите от Сунгурларе (СНИМКИ)