Румъния спира АЕЦ "Черна вода"

Процедурата по спиране на румънската АЕЦ "Черна вода" ще започне в четвъртък сутринта (13 август), след като нивото на Дунав е спаднало до 182 сантиметра. Това съобщи румънският министър на отбраната Раду Мируца. "Тази сутрин Дунав беше на ниво 182 сантиметра, доста под границата от 185 сантиметра. Това означава, че решението от вчера остава в сила и процедурата по спиране ще започне утре в 7:00 часа", заяви Мируца.

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Той подчерта, че реакторът няма да бъде спрян моментално, а мощността ще бъде намалявана постепенно по предварително определена процедура. "Това е изключително добре разписан процес, всички стъпки са известни. Малко вероятно е до утре да се случи чудо, но техническият комитет на АЕЦ "Черна вода" е изключително сериозен. С ядреното делене и ядрените реакции, които протичат в "Черна вода", не се правят компромиси", каза министърът.

По думите му - предприетите мерки при ръкава Бала са позволили централата да продължи работа с няколко дни повече и това може да се определи като "частичен успех".

"Когато правителството приложи техническото решение, предложено от румънските водни власти, го направихме след разговори с "Нуклеарелектрика". Оттам ни показаха, че всички разходи за взривяването на скалите и потапянето на баржите ще бъдат оправдани, ако успеем да осигурим дори още един ден работа на АЕЦ "Черна вода". Спечелихме почти една седмица", каза Мируца, цитиран от БГНЕС.

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Той призна, че първоначалните очаквания са били мерките да удължат работата на централата с още девет дни.

"Искаше ни се да спечелим много повече време, но изпълнихме плановете, изготвени от специалистите. Смятам, че това е частичен успех, защото централата не спря още миналия четвъртък и продължава да работи и днес благодарение на предприетите мерки", добави министърът.