Ракета размаза кола: Когато "око да види" всъщност лъже (ВИДЕО)

Чудесен пример в това отношение е удар с ракета в Олешки – селище, разположено близо до Нова Каховка, на източния бряг на река Днепър. Появиха се видеокадри, които показват удара и от тях изглежда сякаш е поразен автомобил, вероятно с руснаци:

Оказва се обаче, че в този автомобил също снимат видео в момента на удара и от него се вижда, че ракетата не улучва, а удря до колата. Визуалната измама е налице:

Unlike the initial footage pretends, both cars apart from some dust and scratches seem unharmed. https://t.co/Gzrb6f7LJs pic.twitter.com/1rrKrWALms

Не е ясно кой по кого стреля, но предвид че снимащите си говорят на руски, вероятно украинската армия е нанесла удара:

При Олешки имаше сериозен артилерийски огън в последните 2 денонощия, като в гората южно от Олешки се е подпалила и гори голям пожар:

Huge plumes arise above occupied Oleshky after shelling. The forest south of the city would be on fire. The last 24-48 hours lots of artillery activity is reported in the area. pic.twitter.com/vVg8vNjqtE