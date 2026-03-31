Ракета върху дрон: Иновация или опит за всяване на страх показа Русия? (СНИМКИ)

Руските сили са започнали да инсталират макети на ракетите Р-60 върху дроновете „Шахед“. Това съобщи в своя Telegram канал Сергей Бескрестнов с прякор „Светкавицата“ (Flash), съветник на украинския министър на отбраната и специалист по радиоелектронна война и комуникационни системи. Той смята, че руснаците правят това, за да уплашат украинската авиация и да привлекат вниманието на прехващачите. „Армейската авиация знае как да реагира на подобни неща“, сподели той.

Бескрестнов добави, че има множество прехващачи в различни клонове на военните. Те ще се опитат да унищожат такава „високоценна“ цел. Експертът по системи за електронна война отбеляза, че е необходимо да се обмисли как да се различи реален „Шахед“ от фалшиви ракети-макети.

Производство на дронове в Русия

Според „Светкавицата“, Русия стартира серийно производство на дронове с пръстеновидни крила. Дронът е наречен „Княз Владимир Святославич“. Експертът отбеляза, че преди това Москва е показала мистериозен дрон с пръстеновидно крило. По това време мненията за този дрон бяха разделени. Един експерт заяви, че дизайнът е неефективен. Бескрестнов обаче смята, че компанията, която залива руския фронт с дронове с оптични влакна, стартира серийно производство на нови FPV дронове. Поради това той не изключва възможността обемите на производство на тези дронове да бъдат големи, предвид силата на компанията.

Освен това „Светкавицата“ предупреди, че руските окупатори ежедневно хвърлят мини от дроновете „Шахед“. Той добави, че врагът хвърля осем мини от един-единствен дрон-камикадзе. Според експерта, те се съхраняват в кръгли контейнери под крилата на „Шахеда“. След като снегът се е разчистил, тези мини вече се виждат на земята. Експертът призова гражданите да не се приближават до тях пеша или с кола. Съветник на украинския министър на отбраната също публикува видеоклип, показващ как тези мини са пускани от дрон.

