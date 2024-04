Ракети и дронове засипаха Русия, взривове в Украйна след руска атака

В съобщението се посочва, че противовъздушната отбрана унищожила общо 21 ракети над територията на Белгородска област, а също така 16 дрона и 2 малки балона.

Над Ростовска област са унищожени 3 дрона, над Воронежка област е прехванат 1 безпилотен апарат и са унищожени 3 балона, твърди ведомството, без да има визуални потвърждения. Все още не е ясно има ли щети и какви са те.

Припомняме, че вчера Украйна нанесе мощни удари по Русия: Зеленски потвърди: Атакувахме летището в Джанкой (ВИДЕО) и Огромна експлозия във Воронеж (ВИДЕО).

Руските сили междувременно продължават атаките си, като през нощта на 18 април са изстреляли поредната партида безпилотни машини.

По данни на Отбранителните сили на Южна Украйна тази нощ агресорът е изпратил дронове от юг към централните и западните райони на страната на две вълни с интервал от три часа. Става въпрос за иранските безпилотни машини "камикадзе" клас "Шахед-131/136".

Данни за атака има в Херсонска област и в Кривой Рог (Днепропетровска област). "Нямаше попадения или щети", се казва в съобщението на южните сили, цитирано от УНИАН.

"В окръг Кривий Рог не е имало артилерийски обстрел или обстрел от реактивна система за залпов огън. През нощта в небето над района е бил унищожен 1 дрон "Шахед". Благодарим на Силите за противовъздушна отбрана!", написа в Телеграм канала си местният ръководител Олександър Вилкул.

"В Никополски окръг врагът атакува община Мировск с безпилотни летателни апарати. Нанесени са щети на 2 частни къщи и един автомобил. Няма жертви", добави той.

В Ивано-Франковска област, която се намира в западната част на Украйна, са били регистрирани експлозии. През нощта са чути взривове още в Киевска и Хмелницка област.

По данни на Украинските военновъздушни сили - през нощта са били свалени 13 от 13 дрона, изстреляни от руските сили.

Overnight, 13 out of 13 shahed drones that were launched into Ukraine were shot down. pic.twitter.com/9slkum7Cpt