Рамзан Кадиров твърди, че войната щяла да приключи през 2023 г. с победа за Русия

„Европейските държави ще осъзнаят колко грешките в своите действия. Западът ще падне на коленете си и, както винаги, европейските страни ще трябва да съдействат във всички сфери на Русия“, заяви той, цитиран от беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

🤡 #Kadyrov stated that "the special operation" will end by the end of 2023



"#European states will recognize the wrongness of their actions, the West will fall to its knees and, as usual, European states will have to cooperate in all spheres with #Russia," said Kadyrov. pic.twitter.com/MuPwviikv0