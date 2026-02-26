Абсурд в Русе: Затворено заведение с хиляди евро сметка за ток

Собственик на заведение в Русе твърдят, че потреблението му за ток във получените фактури е скочило двойно и повече от двойно, при едни и същи електрически уреди. Милен Иванов заяви, че никога не съм имал повече от 8,5 мегавата максимална консумация. "За декември платих рекорден ток - 1555 евро при изразходена електроенергия от 7,5 мегавата. Фактурата за януари показваше 3937 евро, но първоначално помислих, че е в лева. Това е близо 8000 лева ток на заведението ми, което е тройно повече", оплака се той в ефира на Нова телевизия.

По неговите думи залата на заведението му е около 300 квадрата. "Всички уреди, което използват ток, работят от месеци по един и същи начин. Няма нито една лампа повече, нито съм сложил още пет климатика. Ясно ми е, че цената на електроенергията се е вдигнала, само че виждам, че потреблението на ток е двойно, което значи, че съм изразходил много повече", обясни той.

Разказа и че негов приятел с фабрика за мебели също е платил двойна сметка за ток - 40 000 евро.

Силвия Маринова също е собственик на заведение. Тя разказва, че нейният ресторант работи само през уикендите. "За декември сметката ми за електричество беше много висока. Реших да затворя заведението. Въпреки това получих двойна сметка - за неработещ обект. Отопляваме се с камина, а готвим с газ. На 17 февруари без уведомление и без моето присъствие ми свалиха електромера за подмяна. Подадох жалба до КЕВР, но нямам отговор", каза още тя.

От електроразпределителното дружество обясняват, че при бизнес клиентите по-високите сметки за януари се дължат не само на увеличено потребление, но и на покачването на борсовата цена на електроенергията.