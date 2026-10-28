Расте броят на жертвите при влаковата катастрофа в Испания (ВИДЕО)

Най-малко 68 души станаха жертвите на тежката влакова катастрофа в Испания. Трагичният инцидент стана близо до град Урда, на около 60 километра южно от Толедо. Ранените са близо 100 души, като много от тях са в тежко състояние. Няма български граждани сред пострадалите, съобщиха от МВнР. Испанското правителство обяви тридневен национален траур.

Часът е 8:54 сутринта. Високоскоростен пътнически влак от Мадрид за Севиля приближава гара Урда, на 118 километра от столичната гара Аточа и 60 километра южно от Толедо. Във влака на железопътната компания Ренфе пътуват 397 пасажери. В композицията на частната компания Ирио има 147 пътници.

При приближаването си към гара Урда влакът на Ирио спира. По данни на испанските железници, идващият отзад влак на Ренфе се движи със 160 километра в час. Вследствие на силния удар повечето вагони дерайлират и се преобръщат в полето.

Осем часа след катастрофата министърът на транспорта Оскар Пуенте обявява, че срив на връзката между три компютърни системи е причината участък от 63 километра при гара Урда да е останал без система за контрол на сигурността.

Video news update from Spain — Naijaloveinfo (@naijaloveinfo) October 28, 2026

„Изведнъж влакът ни удари отзад. Всичко се преобърна. Някои хора излетяха във въздуха. Има много тежко ранени. Не е възможно нашият влак да е стоял спрял пет или десет минути, а на другия влак да не е било казано да спре“, разказа пътник. Министърът на транспорта обясни причините – срив на връзката между три компютърни системи, поради което участък от 63 километра при гара Урда е останал без система за контрол на сигурността. „Как е възможно това да се случи при технологиите, с които разполагаме? Не е нормално. Нищо не ни казаха. Човекът, който е трябвало да бъде предупреден, е машинистът на другия влак“, разказа пътник.

Премиерът Педро Санчес промени програмата си и спешно пристигна на мястото на трагедията. Крал Фелипе Шести изрази съболезнования и съчувствие към семействата на пострадалите и благодари на спасителните екипи. „Искам да отправя думи на кураж, подкрепа и признателност към всички служби за спешна помощ, които реагират на ситуацията. Много хора са ангажирани с овладяването на извънредното положение, затова изразявам признание за техните усилия“, казва Фелипе Шести, крал на Испания.

Знак на съпричастност и от българския премиер Румен Радев. „Дълбоко съм натъжен от трагичния сблъсък на влакове в Испания, който отне човешки животи и остави много ранени. Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички пострадали и изразявам искреното си съчувствие към всеки, засегнат от тази трагедия. В този труден момент България изразява своята солидарност с испанския народ. Мислите ни са с министър-председателя Педро Санчес“, се казва в съболезнователния адрес на премиера.

Търсенето на тела на загинали и оцелели в отломките продължи през целия ден. Болниците в близките градове освобождават легла за ранените. Испанските железници организираха пунктове за помощ на пострадалите в близките големи гари.