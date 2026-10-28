"Шпигел": Германската полиция арестува двама заподозрени за планиране на саботажи по поръчка на Русия

Германската полиция е арестувала двама беларуски граждани, заподозрени за планиране на саботажи по поръчка на Русия в Южна Германия, съобщи списание "Шпигел", позовавайки се на източници от службите за сигурност, предаде Ройтерс. Предполага се, че заподозрените са планирали палежи близо до жп линия и електрически далекопровод, посочва "Шпигел". Двамата мъже - на 39 и 50 години, са в предварителния арест от началото на месеца, се съобщава в публикацията.

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Румънските власти също разследват двамата заподозрени за предполагаемо участие в палеж в индустриална зона в румънския град Брашов в нощта срещу 14 септември. Мишена на палежа е отбранително предприятие, произвеждащо гранатомети и боеприпаси, посочва "Шпигел". Румънски прокурори заявиха, че са поискали екстрадицията на задържаните в Германия двама мъже, както и на един задържан в Полша украинец, които са заподозрени в участие в палежа.

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Говорител на Канцеларията на главния прокурор в Мюнхен отказа коментар по случая. Москва многократно е отричала обвиненията на Германия и други европейски държави, че извършва саботажи в Европа.

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