Тръмп се чу с Ердоган: Какво са обсъдили двамата?

Турският президент Реджеп Таип Ердоган проведе телефонен разговор с американският си колега Доналд Тръмп. Двамата са обсъдили двустранните отношения и регионалните и глобални въпроси.

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Ердоган е подчертал важността от укрепването на връзките между Турция и САЩ, събитията в Ормузкия проток и Йемен, както и търсенето на дипломатически решения. Той също така е потвърдил готовността на Турция да подкрепи усилията за възобновяване на преговорите за мир между Русия и Украйна.

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Тръмп от своя страна е поздравил Ердоган и турския народ по случай Деня на републиката и е пожелал успех на върха на Организацията на тюркските държави, става ясно от официални източници от двете страни.

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