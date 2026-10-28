Ударени кораби край България:

Тръмп се чу с Ердоган: Какво са обсъдили двамата?

28 октомври 2026, 21:11 часа 1001 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп се чу с Ердоган: Какво са обсъдили двамата?

Турският президент Реджеп Таип Ердоган проведе телефонен разговор с американският си колега Доналд Тръмп. Двамата са обсъдили двустранните отношения и регионалните и глобални въпроси.

Още: В телефонен разговор: Радев и Ердоган се договориха за общи действия за сигурността на корабоплаването в Черно море

Ердоган е подчертал важността от укрепването на връзките между Турция и САЩ, събитията в Ормузкия проток и Йемен, както и търсенето на дипломатически решения. Той също така е потвърдил готовността на Турция да подкрепи усилията за възобновяване на преговорите за мир между Русия и Украйна.

Още: Зеленски обеща: Никой няма да закача руските танкери с дизел за Тръмп

Тръмп от своя страна е поздравил Ердоган и турския народ по случай Деня на републиката и е пожелал успех на върха на Организацията на тюркските държави, става ясно от официални източници от двете страни.

Още: И Соловьов се подигра на Тръмп за Нобеловата награда за мир (ВИДЕО)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция Доналд Тръмп Реджеп Тайип Ердоган война Украйна война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес