Исторически момент за България! Никола Цолов дебютира във Формула 1 още този петък

Българският автомобилен спорт е на прага на исторически момент! Никола Цолов ще направи своя дебют в официална сесия от Формула 1 по време на предстоящата Гран При на Мексико Сити. Българския лъв получава шанс от Рейсинг Булс и ще седне зад волана на болида на отбора в първата свободна тренировка. Това е поредна голяма крачка към мечтата му един ден да стане титулярен пилот в най-престижния автомобилен шампионат.

Кога Никола Цолов ще дебютира във Формула 1?

Цолов ще излезе на пистата "Ерманос Родригес" в петък, 30 октомври, от 20:30 часа българско време. Той ще замени Лиам Лоусън за първата свободна тренировка, след което новозеландецът ще се завърне в кокпита за останалата част от състезателния уикенд.

Това няма да бъде първият досег на българина с автомобил от Формула 1. В края на август той проведе тест на "Имола" с болид на Рейсинг Булс от сезон 2025, като остави положителни впечатления с представянето си. Сега обаче предизвикателството ще бъде различно. Цолов ще кара в рамките на официален състезателен уикенд, заедно с титулярните пилоти във Формула 1.

Още: Ред Бул качва японец на мястото на Верстапен в Мексико

Цолов благодари на Рейсинг Булс за голямата възможност

"Искам да благодаря на Рейсинг Булс за предоставената ми възможност в Мексико. След теста, който направих с отбора на "Имола" през август, се вълнувам, че ще мога да направя следващата стъпка, да надградя натрупания опит и да науча повече за автомобила и действащия технически правилник", заяви българският пилот.

"Ще се съсредоточа върху това да извлека максимума от тренировъчната сесия, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка", добави Цолов. Любопитното е, че в същата тренировка шанс ще получи и японецът Аюму Иваса, който ще замени Макс Верстапен в основния отбор на Ред Бул. Двете участия са част от програмата на концерна за предоставяне на възможности на млади пилоти.

Още: "Шансовете са 50 на 50": Никола Цолов в пряка битка за място във Формула 1