Шофьор загина при челен удар с камион на пътя Хасково - Пловдив

Шофьор на лек автомобил на 68-годишна възраст загина при челен удар с камион на пътя Хасково - Пловдив до димитровградското село Горски извор. Инцидентът е станал около 15 часа, съобщиха за БТА от сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР в Хасково. По първоначални данни колата е навлязла в насрещното платно на прав участък от пътя и се ударила в товарния автомобил.

Аутопсията ще установява дали не се касае и за медицински проблем, който е предизвикал промяната на посоката на движението на лекия автомобил, тъй като при първоначалния оглед липсва спирачен път, поясниха от "Пътна полиция".

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Заради катастрофата трафикът по шосе Е-80, което в този участък е в ремонт, е пренасочен през димитровградското село Каснаково.

Последният инцидент със загинал на този път бе на 27 септември, когато таксиметров автомобил се удари в товарен автомобил до село Садово и шофьорът на таксито почина на място.

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