Расте броят на жертвите след руската атака срещу жилищни сгради и болница в Днипро (ВИДЕО)

Най-малко петима души са загинали, а 21 са ранени при руската ракетна атака, която порази жилищни сгради и болницата „Мечников“ в централно-източния град Днипро вечерта на 25 октомври.

Под развалините е намерено тяло на мъж, което увеличава броя на загиналите на петима души, съобщи губернаторът на Днипропетровск Серхий Лисяк. Сред 21-те ранени в момента в болница са настанени 7 души, като едно 17-годишно момче е в тежко състояние. Полицай, съпругата му и двете му дъщери са били затрупани под развалините на сградата си след нападението. Докато по-малката му дъщеря е била спасена, съпругата и по-голямата му дъщеря са загинали, според Националната полиция, предаде БГНЕС.

Another arrival in the center of Dnipro, as a result of which the Mechnikov Hospital (the main hospital of the city), as well as nearby residential buildings, were damaged. At present, we already know about 5 victims, many more injured, an 8-year-old girl had her arm torn off 😢… pic.twitter.com/N3iIx1xIQ4