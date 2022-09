Расте броят на свидетелствата за пълна, а не частична мобилизация в Русия (ВИДЕО и СНИМКИ)

Военният министър Сергей Шойгу обяви на 21 септември, че на първо време ще бъдат мобилизирани само хората с военна подготовка - тези, които са служили в армията, имат военна специалност и опит на бойното поле. Но в социалните мрежи и медиите се появяват все повече информации, че повиквателни получават и хора без необходимите военни умения - например, IT специалисти или лекари.

Такъв е случаят с 32-годишния IT специалист на "Сбербанк" в Москва Виктор Бугреев, на когото е връчена повиквателна, въпреки че не е ходил в казармата и съответно не е преминал никакво военно обучение. "Ще отида, какво да правя. Иначе ме очаква съд", казва той. Но в голяма част от коментарите под поста потребители пишат, че предпочитат наказателно дело отколкото да бъдат принудени да убиват хора. "Засега клоня повече към наказателно дело, отколкото да отида. Надявам се, че ще ми стигне смелостта да взема това решение. Е, надявам се също, че въобще няма да получа повиквателна", пише един от тях.

Друг потребител е оставил следния коментар: "Предайте на Виктор да дезертира като нормален и достоен човек. И да поживее за няколко месеца на вилата на приятели. След няколко месеца просто ще забравят за него."

Не липсват обаче и такъв тип коментари: "Руснаците мълчаха месеци наред, сега ще платят за самодоволството си с живота на своите синове, бащи и братя."

Източник: Twitter

На друго видео от Дагестан се вижда бурен спор между призовани мъже и жена, която вероятно е служителка във военния пункт. Докато служителката им обяснява, че са длъжни да се бият на фронта и да се борят за бъдещето си, местните мъже роптаят, че не искат да бъдат изпращани на война. "Ние дори нямаме настояще, за какво бъдеще говорите“, казва един от мъжете.

Pretty powerful video. In Dagestan locals clearly don't want to go to war with Ukraine. The recruiting officer argues they have to fight for the future. – We don't even have a present, what future are you talking about," replies a Dagestani man. pic.twitter.com/1O4ob2GhSN