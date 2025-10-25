Войната в Украйна:

Разрушиха с взрив най-голямата АЕЦ в Германия (ВИДЕО)

25 октомври 2025, 21:06 часа 381 прочитания 0 коментара
Разрушиха с взрив най-голямата АЕЦ в Германия (ВИДЕО)

Две охладителни кули в атомната електроцентрала Гундреминген, най-голямата в страната, се взривиха в Германия. Това обаче не беше терористичен акт, а планирана мярка - след инцидента в АЕЦ Фукушима преди вече 14 години Германия реши да се откаже от ядрената си енергетика и взривът на кулите е поредната стъпка за изпълнение на тази стратегия.

Стоманобетонните конструкции, всяка с тегло 56 000 тона, бяха високи 160 метра, с горен диаметър от почти 129 метра. 56 000 тона стоманобетон се срутиха за секунди. Инженерите предварително бяха изрязали отвори и използваха водни струи, за да накарат кулите да имплодират и да уловят праха. Контролираната операция беше поръчана от енергийната компания RWE, съобщава Tagesschau, дъщерно дружество на ARD. Пълното демонтиране на атомната електроцентрала е планирано да завърши в началото на 30-те години на XXI-ви век, отбелязва изданието.

Още: Украйна: Можем да завършим Хмелницката АЕЦ и без ядрените реактори от България

Атомната електроцентрала "Гундреминген" е най-голямата атомна електроцентрала в Германия, разположена в Бавария. Тя се състои от три реактора: един с мощност 250 MW и два реактора BWR-72, подобни на тези в японската Фукушима. Блок 1 работи от 1967 г., другите два от 1984 и 1985 г., осигурявайки общ капацитет от 1344 MW.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Като част от постепенното спиране на ядрената енергия в Германия, вторият блок беше спрян през 2017 г., а третият през 2021 г. Централата генерираше приблизително 20 милиарда киловатчаса електроенергия годишно – една четвърт от потреблението на Бавария.

Още: Хърватия ще строи атомна електроцентрала

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
АЕЦ Германия ядрена енергетика АЕЦ Гундреминген
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес