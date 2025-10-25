Разрушиха с взрив най-голямата АЕЦ в Германия (ВИДЕО)

Две охладителни кули в атомната електроцентрала Гундреминген, най-голямата в страната, се взривиха в Германия. Това обаче не беше терористичен акт, а планирана мярка - след инцидента в АЕЦ Фукушима преди вече 14 години Германия реши да се откаже от ядрената си енергетика и взривът на кулите е поредната стъпка за изпълнение на тази стратегия.

Стоманобетонните конструкции, всяка с тегло 56 000 тона, бяха високи 160 метра, с горен диаметър от почти 129 метра. 56 000 тона стоманобетон се срутиха за секунди. Инженерите предварително бяха изрязали отвори и използваха водни струи, за да накарат кулите да имплодират и да уловят праха. Контролираната операция беше поръчана от енергийната компания RWE, съобщава Tagesschau, дъщерно дружество на ARD. Пълното демонтиране на атомната електроцентрала е планирано да завърши в началото на 30-те години на XXI-ви век, отбелязва изданието.

Атомната електроцентрала "Гундреминген" е най-голямата атомна електроцентрала в Германия, разположена в Бавария. Тя се състои от три реактора: един с мощност 250 MW и два реактора BWR-72, подобни на тези в японската Фукушима. Блок 1 работи от 1967 г., другите два от 1984 и 1985 г., осигурявайки общ капацитет от 1344 MW.

Като част от постепенното спиране на ядрената енергия в Германия, вторият блок беше спрян през 2017 г., а третият през 2021 г. Централата генерираше приблизително 20 милиарда киловатчаса електроенергия годишно – една четвърт от потреблението на Бавария.

