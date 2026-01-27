Войната в Украйна:

Разследване на BBC: Русия се възползва от международни ресурси, за да гони противници на Путин

Русия систематично е злоупотребявала с механизмите на Интерпол, като е използвала ресурсите на международната агенция, за да извършва преследване в чужбина на политически опоненти на руския диктатор Владимир Путин. Това показва разследване на BBC и Disclosure. Хиляди вътрешни документи на Интерпол, получени от журналисти, показват, че през последното десетилетие срещу Русия са подадени повече жалби, отколкото срещу която и да е друга държава.

Документите показват, че чрез Интерпол Русия е получила данни за местонахождението на Любов Собол, бившия охранител на Путин Глеб Каракулов и други руснаци, избягали от страната.

Значителен дял от руските искания са били счетени за политически мотивирани и в нарушение на правилата на организацията. Москва е използвала Интерпол не само за преследване на опозиционни фигури, но и се е опитала да окаже натиск върху Международния наказателен съд, след като той е издал заповед за арест на Владимир Путин. През 2024 г. Русия е подала искания, насочени към съдии от Трибунала и главния прокурор към съда Карим Хан, но те са били отхвърлени.

След руската пълномащабна инвазия в Украйна Интерпол въведе допълнителни филтри за руските искания, но дори през 2024 г. около 90% от тях са преминали първоначална проверка. Приблизително половината по-късно sа отхвърлени от Комисията за контрол на досиетата на Интерпол, но едва след подаване на жалби.

През 2025 г. обаче някои ограничения срещу Русия бяха тихомълком премахнати – едно от най-тревожните открития от изтичането на информация.

Интерпол заяви пред BBC, че някои от твърденията за работата на организацията произтичат от това, че критиците не разбират напълно как всъщност работят механизмите и вътрешните процедури. В Интерпол членуват 189 държави, включително България. По същество това е обединение на полицейските сили на тези държави, които отговарят за криминални разследвания.

