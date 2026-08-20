Пропагандистите на Кремъл започнаха не само да признават открито факта, че Украйна увеличава способността си да поразява цели дълбоко в Русия, но и вече изразяват сериозен страх, че това е само началото. Съвсем скоро украинските балистични ракети и мини-подводниците, напомнящи руското ядрено торпедо "Посейдон", ще започнат да действат още по-навътре на руска територия, пише Dialog.UA, като цитира думи не на кого да е, а на руския пропагандист Андрей Клинцевич.

Клинцевич говори в ефира на радио "Комсомолская правда" като заяви, че по-рано руснаците осмиваха името на украинската крилата ракета "Фламинго", но сега вече говорят за нея със съвсем различен тон, тъй като тази ракета, с бойна глава, тежаща над един тон (до 1150 кг, за да сме съвсем точни), успешно поразява цели на руска територия.

Освен това Клинцевич направи прогноза, че тези удари ще се засилят и ситуацията ще стане много тежка. "Да лети балистична ракета с бойна глава от 600-900 кг – това е сериозно. Това не са 50 кг", каза той.

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Той се оплака и, че "Украйна масово произвежда тежки безпилотни мини-подводници", които могат да изминават хиляди километри, носейки тонове взривни вещества. Той ги сравни с руските "Посейдон". "Това са торпеда, нещо като нашия "Посейдон", заяви Клинцевич.

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