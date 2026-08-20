Прогноза за времето - 21 август 2026 г. (петък)

Научете каква е прогнозата за времето на 21 август 2026 г., петък, съставена от НИМХ. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. На 21 август ще е слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34° и 39°, в София - около 35°.

Още: Петък в "пещта": Жълт код за опасни горещини в цялата страна

В планините и по Черноморието

Източник: НИМХ

В планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 22°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.