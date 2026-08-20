Andrea Celeste пристига с формацията The Italian Jazz Band на 14 ноември в Sofia Live Club

Една от най-стилните италиански джаз певици гостува за пръв път пред българската публика в нов музикален формат. На 14 ноември 2026 г. Andrea Celeste ще излезе на сцената на Sofia Live Club заедно с The Italian Jazz Band - петима музиканти, които събират в една вечер финеса на италианската песен, свободата на джаза и енергията на съвременния поп.

Концертът обещава пътуване през италиански и международни класики в свежи, елегантни аранжименти - от интимни балади до ритъм, който естествено превръща клуба в дансинг. Това е музика с вкус към красивия детайл, но без музейна дистанция - жива, общителна и създадена за вечер навън.

Andrea Celeste, позната и като Celeste Ieffa, е италианска певица, автор и продуцент с шест албума зад гърба си. Критиката определя гласа ѝ като "хипнотичен, мощен и изискан". Работила е с 23-кратния носител на Grammy Al Schmitt, с американския вибрафонист Joe Locke и с пианиста Dado Moroni, а концертният ѝ път минава през Blue Note Milano, Dizzy’s Club в Ню Йорк и Monte Carlo Jazz Festival.

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Със своята естествена сценична елегантност тя е сред най-търсените италиански вокалисти за престижни международни събития и е пяла за марки като Bulgari, Versace, Porsche, Ferrari и Boeing.

В София обаче блясъкът няма да бъде декор, а част от музиката - близо до публиката и в характерната уютна клубна атмосфера на Sofia Live Club.

Музикантите

• Andrea Celeste (Celeste Ieffa) — вокал

• Paolo Maffi — саксофон

• Maurizio Lavarello — пиано

• Federico Fugassa — контрабас

• Roberto Maragliano — барабани

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The Italian Jazz Band обединява музиканти с богат международен и студиен опит - от джаз фестивали и престижни клубове до записи за кино, телевизия и театър. В общия им звук италианският усет към мелодията среща модерното джаз и поп звучене, без да губи лекотата и непосредствеността на истинското клубно преживяване.

Билети за концерта на The Italian Jazz Band на 14 ноември 2026 г. в Sofia Live Club могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от:

- 30 € до 30.09.2026 г. вкл.

- 35 € до 13.11.2026 г. вкл.

- 40 € в деня на концерта

Телефон за резервации в Sofia Live Club: 0886 66 07 20