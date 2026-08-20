Има пари, угажда си: Марк Зукърбърг си купи триетажен замък

Технологичният милиардер Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан са купили ирландски замък и са "развълнувани" от историческия дом, заяви говорител на бизнесмена в изявление. Основателят и изпълнителен директор на Meta закупил през последните няколко седмици триетажния замък Strancally, който е изграден в готически стил, от семейство Алън-Бъкли.

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"Марк и семейството му са развълнувани да продължат да се грижат за този исторически дом и очакват с нетърпение да прекарат време в Ирландия, където Meta поддържа международната си централа", каза говорителят.

Още за екстравагантния дом

Снимка: Getty Images

Построен през 1827 г. за английски политик, имотът представлява триетажна къща от дялан камък в неоготически стил в графство Уотърфорд, на около 150 километра югозападно от Дъблин. Цената, платена от Зукърбърг в сделката извън пазара, не е известна. Имотът е основно реновиран през последните 20 години от предишните си собственици.

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Meta наема около 1500 души в Ирландия, като международната ѝ централа се намира в Дъблин. Ирландските ѝ операции включват също бизнес за виртуална и добавена реалност в Корк и център за данни извън Дъблин. Зукърбърг и семейството му ще продължат да живеят в Съединените щати и ще използват ирландския имот, когато правят бизнес в Ирландия, съобщава БГНЕС.