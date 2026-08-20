Бойко Борисов: Президентът крие истинските заплахи от Иран

По време на посещение в местната структура на ГЕРБ в Русе, лидерът на партията Бойко Борисов зададе въпрос: Защо президентът Илияна Йотова все още не свиква Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради заплахите от страна на Иран? "Няколко дни министрите говорят неща, които още повече засилват страховете и съмненията и дават възможност за манипулации", каза той и попита защо Румен Радев днес говори с НАТО, ако няма заплаха към България? "И щом Демерджиев казва, че са взети мерки и е засилена охраната – това засяга тяхната лична охрана. Видях кортежа на Радев във Варна – 10 коли, 40 човека. Във Варна с мен, като премиер преди, имаше две коли", допълни Борисов.

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Според него кабинетът пази себе си, но не прави нищо за останалите хора. Борисов каза, че КСНС не се свиква, за да не се види истинската заплаха. "Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби", каза още лидерът на ГЕРБ.

Кой ще е кандидатът за президент на ГЕРБ

Източник: БГНЕС

По отношение на изборите за президент Борисов заяви, че през септември ще се говори за тяхната кандидатура. "В Поморие, когато Митко Николов седеше до мен, казах, че кандидатът за президент е на масата", каза още лидерът на ГЕРБ. "Три пъти премиер на държавата е предостатъчно. Следващия път ще предложим трима нови премиери, от които партията ще си избере", допълни Борисов.

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Според него Илияна Йотова е сериозен кандидат за президент, опитен е и "тя не се издига от партия, от "Прогресивна България", а от инициативен комитет, за да може да събере периферията". По думите му, ако в център дясно се сформира инциативен комитет с единна кандидатура, тогава "аз мога да убедя хората в ГЕРБ, че това е правилно, но има още време до септември - ще го направим".

За София, "кошница с грижа" и бюджета

Източник: БГНЕС

Бойко Борисов заяви, че управлението на София е "тотален провал". Освен това заяви, че според него цените са "тотално изпуснати", а мярката "кошница с грижа" е залъгала хората. "Вертикалният газов коридор е важен за Украйна, Молдова, Румъния. Това е печатница за пари за Българите. Той е 100% собственост на българите, както и Балкански поток", каза Борисов и коментира коментира сделката с "Боташ" като я определи като договор, по който страната ни има само задължения и губим 9 милиарда долара.

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Според Борисов управляващите от "Прогресивна България" ще се сринат, а бюджета им определи като "отвратителен"

За войната в Украйна

Бойко Борисов каза още, че "когато избиваш хора в Украйна и си агресорът, тогава не можем да говорим за президента на Русия, че е наш приятел. И затова сме в коалиция с приятелите на Украйна". Лидерът на ГЕРБ коментира и руския самолет, който прелетя над България, за да участва в гасенето на пожарите в Сърбия. "Това не е проблем, а само повод да се джафкат". По думите му от "Прогресивна България" искат да угодят на всички - "и на проруските, и на проевропейските и затова не им се получава". Според него такъв баланс може да се случва само в мирни времена.