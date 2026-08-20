Най-важните новини за деня, 20 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 август 2026 г.

МАЩАБНО И МИСТЕРИОЗНО: НАТО ВДИГНА ДЕСЕТКИ САМОЛЕТИ КРАЙ КАЛИНИНГРАД И БАТИЙСКО МОРЕ (ВИДЕО)

НАТО проведе мащабни въздушни учения в близост до руския ексклав Калининград, като самолетите излетяха от Полша и балтийските държави, съобщи пресслужбата на Алианса. Около 25 самолета (а според някои оценки - дори над 50) от различни държави членки на НАТО са взели участие в полетите на 18 август, което е необичайно голяма група за предварително необявена активност. Сред самолетите службата AirNav Radar е засякла американски C-40A Clippers, EA-37B Compass Call II и Bombardier Challenger 650, самолет за ранно предупреждение и управление E-3A Sentry, полски Gulfstream G550, самолети за дозареждане Airbus A330 MRTT, литовски Let L-410UVP, както и американски бойни хеликоптери AH-64E Apache Guardian.

С РАЗУЗНАВАТЕЛНА ЦЕЛ ИЛИ ЗАРАДИ ПОЖАРИТЕ: АТАНАС АТАНАСОВ СЪС СЕРИОЗНИ СЪМНЕНИЯ ЗА РУСКИЯ САМОЛЕТ

Би трябвало институциите да дадат информация, защото има санкции по отношение на Русия. Въпросът е какви са мотивите и дали има скрити интереси. Възможно е една от причините действително да са пожарите, но Сърбия е нескрит съюзник на Русия и може този самолет да е използван за разузнавателна цел. Службите трябва да дадат информация по този случай. Тези съмнения изрази депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов в ефира на Нова телевизия относно руския самолет, който навлезе в България откъм Черно море.

БИВШ ВОЕНЕН РАЗБИ ВЛАСТТА НА РАДЕВ ЗА ЗАПЛАХАТА ОТ ИРАН: ЗАЩО НЕ ОБЯСНЯВАТ ЗА ЗАЩИТАТА НИ, ПБ Е РУСКИ ПРОЕКТ

Източник: БГНЕС

Не знам защо средствата за масова информация не са захранени от специалисти от Министерството на отбраната, които да обясняват, че има какво да се направи срещу всяка заплаха на Иран с ракети и дронове. Европа не е беззащитна – има два големи радара, в Румъния (Девеселу) и в Полша. Има и в Турция, в областта Малатия, който се използва като най-мощния радар в региона за засичане на ракети и дронове. Откъм Испания редовно дежурят американски разрушители, които създават нещо като "Железен купол" над Европа. Това заяви военният експерт капитан първи ранг от запаса Васил Данов.

ТАТУИРОВКИТЕ КАТО СИМВОЛ, КУЛТУРА И ИСТОРИЯ: ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Татуировките станаха толкова популярни, че по-скоро хората вече държат на самата декоративна цел, не толкова на значението и символиката. Това каза в предаването "Студио Actualno" татуистът и преподавател в Нов Български университет Людмил Василев, по повод новото книжно издание "Кратка история на татуировките", което артистът издаде преди няколко дни.

ПРЕДСТОИ НОВО ВДИГАНЕ НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА: ЗА ГРЕШКИТЕ И ПРЕДИМСТВАТА НА БЮДЖЕТ 2026 – ГОВОРИ ПЕТЪР ВИТАНОВ (ВИДЕО)

Снимка: Студио Actualno

"Не е вярно, тя е вдигната" - така Петър Витанов, председател на парламентарната група (ПГ) на управляващата България формация на Румен Радев "Прогресивна България" (ПБ), говори в Студио Actualno по темата с минималната работна заплата и дали е замразена или само се променя формулата. Водещият депутат на ПБ изрази увереност, че предстои ново увеличение на минималната заплата – ОЩЕ: Обещание за бъдещето: Ето под каква сума няма да падне минималната заплата през 2027 г.

"СОФИЯ ЗАГУБИ "ЕВРОВИЗИЯ" ЗАРАДИ КРИЗА В УПРАВЛЕНИЕТО": ДЪРЖАВАТА ПЛАНИРА ГОТОВА ЗАЛА ДО ДЕКЕМВРИ, ТЕСТОВИ КОНЦЕРТ И БЮДЖЕТ ЗА КОНКУРСА

Държавата е готова с план-сметката колко ще струва "Евровизия", като има предвидени пари в рамките на настоящия бюджет. В бюджета за догодина ще има отделни средства, които предстоят да бъдат уточнени.

АТАНАС АТАНАСОВ ОБЯВИ: АНДРЕЙ ГЮРОВ ЩЕ Е КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ

До дни ще бъде издигната кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президентските избори. В момента вече се изгражда инициативен комитет, който да застане зад кандидатурата. Това съобщи депутатът от ПП-ДБ и бивш лидер на ДСБ Атанас Атанасов в ефира на Нова телевизия. „Името на Гюров е сред най-предпочитаните от страна на коалицията ДБ за десен кандидат за президент срещу вече обявилата кандидатурата си Илияна Йотова“, каза той.

БОРИСОВ, ГОРАНОВ, БУХАЛКА, ОТВЛИЧАНЕ: ОБЕЩАНИЯТА НА БОЖКОВ КАКВО ЩЕ НАПРАВИ, АКО МУ СВАЛЯТ САНКЦИИТЕ "МАГНИТСКИ"

Снимка: БГНЕС, Колаж: Actualno.com, с помощта на ChatGPT

Делото на Васил Божков срещу американските санкции за корупция по глобалния закон "Магнитски" навлезе в нов етап. Във федералния съд във Вашингтон (окръг Колумбия) адвокатите на българския бизнесмен са внесли подробна писмена реплика срещу аргументите на администрацията на САЩ, като с нея атакуват отказа на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово министерство да го извади от санкционния списък.

РИСКОВЕТЕ И ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА АТАКА ОТ ИРАН СПРЯМО БЪЛГАРИЯ НАРАСТВАТ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ БИВШ ШЕФ НА ДАНС

"Не сме убедени, че информацията за иранска атака спрямо България е достоверна, но може да се касае за хибридна атака от страна на Иран. Рисковете и вероятността от провеждане на атака от Иран спрямо България нарастват". За това предупреди пред bTV бившият председател на ДАНС и бивш служебен министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Напомняме, че той беше министър в изгоненото с многолюдни протести правителство на Пламен Орешарски - Още: След статията на Financial Times: България е питала Великобритания за намеренията на Иран

НЯМА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ, НО НИ ВРЕДЯТ: ПУТИН НАРЕЖДА, ЩАНДОВЕТЕ В МОСКВА СЕ РАЗРЕЖДАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Последствия от такива атаки няма и не може да има, но ни нанасят вреда, разбира се, това е очевидно. Това го знаем и виждаме". Думите са на руския диктатор Владимир Путин и са част от негово изказване, в което обяснява как украинските далекобойни удари са терористични атаки, обаче нямали значение за силата на Руската федерация. Путин обаче побърза и с рецепта – трябвало да се укрепи суверенитетът на Русия, докато обясняваше как руският икономически растеж вече е "скромен", около 1% (официални данни от Русия сочат 0,6% за първото полугодие на 2026 година) – ОЩЕ: Войната на дронове: Горят руска рафинерия и руски петролен терминал, има данни за много убити (ВИДЕО)

THE GUARDIAN ПИШЕ ЗА РАДЕВ КАТО ЗА ДЕСЕН ПОПУЛИСТ: ДВАТА СТОЛА, НА КОИТО СЕДИ БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕМИЕР

Британското издание The Guardian пише за българския министър-председател Румен Радев като за десен популист, като говори за двата стола, на които седи във външната политика. Изданието започва материала си със случка преди девет години в българското село Българи, когато бразилска туристка се приближила до облечен в ежедневни дрехи мъж на средна възраст, заобиколен от охранители, случайни минувачи и фотографи.

ШУМЪТ СЕ ЗАСИЛВА: "ПРОКУРОРСКИ БОЙ ПРЕЗ ПРЪСТИТЕ" ЗА ГДБОП ЗАРАДИ ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ?

Снимка: БГНЕС

"Правим обоснованото предположение, че и делото за полетите до Дубай го чака безславен край". Това е реплика в публикация на разследващия сайт Bird.bg, която беше качена в страницата във Facebook на медията. И тя е доста показателна, защото касае данни за развитието на случая с полетите на лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски до Дубай - ОЩЕ: Демерджиев скочи на прокуратурата и защити ГДБОП за полетите на Пеевски

ДЕМЕРДЖИЕВ СКОЧИ НА ПРОКУРАТУРАТА И ЗАЩИТИ ГДБОП ЗА ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ

Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в позиция до медиите по повод информацията, че Софийската градска прокуратура (СГП) е викала на разпит ръководни служители от ГДБОП, както и оперативните работници, занимаващи се с преписката за полетите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски.

КАК ЩЕ СВЪРШИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА? РАДЕВ ИСКА МИР, А ДЕЙСТВА ЛИ? ГОВОРИ ВОДЕЩИЯТ ДЕПУТАТ НА ПБ (ВИДЕО)

Не само да говорим, че искаме мир в Украйна, а и да започнем някаква инициатива, да представим план как да стане – ще започнем ли инициатива? В Студио Actualno темата и то в широк контекст каква е външната политика на България и как ще свърши всичко в Украйна коментира Петър Витанов, председател на парламентарната група (ПГ) на политическата формация на премиера Румен Радев "Прогресивна България" (ПБ).