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След морския дрон до газов проект: Румънският президент се ядоса на Русия

20 август 2026, 15:21 часа 305 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
След морския дрон до газов проект: Румънският президент се ядоса на Русия

Румънският президент Никушор Дан обвини Русия след като унищожи морски дрон близо до газовия проект Neptun Deep в Черно море, предаде "Ройтерс". Припомняме, че морският дрон е бил натоварен с експлозиви, и е бил унищожен от румънската армия с бордовото оръдие на самолет F-16 в района на платформата Neptun Deep в Черно море.Това е вторият случай на дрон за последното денонощие на румънска територия. Часове преди това дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу Украйна. Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на румънския окръг Тулча,

„Категорично осъждам зачестяването на подобни безотговорни инциденти от страна на Руската федерация“, написа той в отделно изявление във Facebook.

Той увери, че Румъния остава бдителна заедно със съюзниците от НАТО, за да се защитава и да отблъсква подобни предизвикателства.

Проектът „Neptun Deep“ в Румъния е съвместна собственост на OMV Petrom (ROSNP.BX) и държавния производител на газ Romgaz

Колко мини са неутрализирали България, Румъния и Турция?

Страните от НАТО Румъния, България и Турция – които имат излаз на Черно море заедно с Грузия, Русия и Украйна – са неутрализирали над 150 мини, носещи се по търговските маршрути.

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През юли трите държави се споразумяха да разширят обхвата на съвместната си оперативна група за обезвреждане на плаващи в Черно море мини, като включат и мисии за защита на критична инфраструктура. ОЩЕ: Дрон над Румъния е щял да направи голяма беля: Пореден случай в Черно море

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Румъния Черно море руски дрон война Украйна Никушор Дан
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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