Пръскането с кемтрейлс: Ето я истината за плашещите следи в небето над България (СНИМКА)

Как така "случайно" много хора се разболяват от различни вируси непосредствено след появата на белите следи в небето? И как така преди 30 години самолетите не оставяха подобни следи, а сега оставят? Такива и други коментари предизвика публикация на страницата на "Дигитален атлас" във Facebook, която обяснява защо на 19 август небето над страната ни беше осеяно с множество бели следи от преминали самолети и масово хората решиха, че ни пръскат с кемтрейлс.

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В публикацията е включено сателитно изображение, заснето от Sentinel-2 на 19 август над Гоце Делчев и Хаджидимово, на което се виждат множество светли линии, някои - все още тънки и ясно очертани, а други - вече разнесени от ветровете високо в атмосферата. "Това са кондензационни следи - те възникват, когато горещите и влажни газове от самолетните двигатели попаднат в много студен въздух на височина около 8–12 километра. Водната пара бързо кондензира и замръзва в миниатюрни ледени кристалчета. Получава се облак, създаден по същите физични закони, по които възникват и естествените перести облаци", пишат от "Дигитален атлас".

Снимка: Sentinel-2/Дигитален атлас - digitalatlas.bg/Facebook

Те уточняват, че понякога въпросните следи може да изчезнат веднага, а друг път остават дълго, разширяват се и заприличват на облачна пелена. "Това зависи основно от температурата, влажността и ветровете във високите части на атмосферата. Затова в един ден небето може да бъде набраздено от десетки линии, а в друг, при сходен въздушен трафик, почти да няма видими следи", се казва още в публикацията.

Самолетите умишлено ни пръскат с отрови и болести

В публикацията се обръща внимание и на митовете, които се разискват широко около появата на тези линии. Най-популярният гласи, че самолетите умишлено разпръскват отровни вещества, наричани от конспираторите "кемтрейлс". "За подобна тайна масова програма НЯМА научни доказателства - това, което наблюдаваме, има добре познато и измеримо метеорологично обяснение", пише в публикацията на "Дигитален атлас". В нея се признава, че авиацията влияе върху климата и кондензационните следи също имат значение за образуването на облачност, но тя няма нищо общо с историите за тайно пръскане.

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На финала на публикацията се дава и един доста разумен съвет: "Преди да изградим цяла конспирация около видяното, може би е добре първо да погледнем какво казват физиката, метеорологията и сателитните наблюдения, а обяснението на подобни явления често е много по-интересно от мита."

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