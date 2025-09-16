Разследването "Калипсо", в което и България бе замесена, прерасна в най-голямото изземване на контейнери в ЕС

Европейската прокуратура в Гърция повдигна обвинения срещу шестима души, включително двама митнически служители, за предполагаемото им участие в престъпни мрежи, които заливат пазара на ЕС със стоки, внесени незаконно от Китай. Твърди се, че тези стоки избягват мита и ДДС. След координирана акция в края на юни 2025 г. администрацията на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши също така е конфискувала 2435 контейнера в пристанището на Пирея, пълни предимно с електрически велосипеди, текстил и обувки.

Това е най-голямата конфискация на контейнери досега в ЕС, съобщават от пресцентъра на Европрокуратурата.

И България е замесена

Както беше съобщено по-рано, разследването „Калипсо“ е насочено към няколко престъпни мрежи, които управляват целия цикъл на стоките, внасяни от Китай в ЕС, включително разпределението им в държавите членки и продажбата им на крайни клиенти, като укриват мита и извършват мащабни измами с ДДС. Тези мрежи, контролирани предимно от китайски граждани, са замесени още в изпиране на пари и изпращане на печалбите обратно в Китай. По време на акция в края на юни в четири държави бяха арестувани десетима заподозрени.

България също беше замесена в разследването. Използвани са фалшиви документи за пренасочване на продукти през други пристанища на ЕС и фиктивни компании у нас, преди да достигнат до по-широките европейски пазари, стана ясно по-рано от разследването на Европрокуратурата.

Щетите по бюджета на ЕС

След първоначалните доказателства, събрани от гръцките митнически власти в Пирея, двама митнически служители са обвинени в многократно издаване на фалшиви сертификати, което е довело до незаконни печалби и щети за бюджета на ЕС в размер на над 871 000 евро, както и в подпомагане на митническа измама.

Освен това четирима митнически брокери са обвинени в многократна митническа измама, свързана също с укриване на мита и данъци в размер на над 871 000 евро, както и в подбуждане към фалшиво удостоверяване. Миналия петък един от тези брокери беше задържан, а четирима други обвиняеми остават в ареста от юни.

Продължава събирането на допълнителни доказателства.

Снимка: Getty Images

Измамен бизнес модел

Първите 500 контейнера бяха конфискувани по време на акцията през юни. Допълнителни 1935 контейнера, които са били в транзит към ЕС, бяха конфискувани при пристигането им в пристанището на Пирея, с което общият брой достигна 2435 - най-голямата конфискация на контейнери досега в ЕС. Тези контейнери, на стойност около 250 млн. евро, са пряко свързани с предполагаемите участници в измамните схеми.

В момента 2435-те конфискувани контейнера се проверяват. Досега гръцките митнически органи са отворили само ограничен брой от тях, като всички те разкриват сходни измамни практики на невярно деклариране и подценяване. Отварянето и анализирането на съдържанието на тези контейнери натоварва безпрецедентно митническите служители в Пирея, освен че представлява риск за безопасността, посочват от Европейската прокуратура.

Най-малко 500 контейнера са пълни с електрически велосипеди, 360 от които все още не са декларирани на митницата, но въз основа на известния начин на действие може да се предположи, че те биха били декларирани невярно и силно подценени, за да се избегне плащането на антидъмпингови мита, приложими за вноса от Китай, гласи още съобщението. Средно са декларирани само 10-15% от действителния брой електровелосипеди в един контейнер. Щетите за бюджета на ЕС само за тези електровелосипеди се оценяват консервативно на 25 млн. евро неплатени мита и 12,5 млн. евро загуби от ДДС.

Има подозрения, че разследваните митнически брокери са декларирали едно и също количество контейнери за внос на месечна база в продължение на години.

"Високо организирани престъпни мрежи се специализират в този вид измами от години. Те са свикнали да нанасят огромни щети на нашите финанси и икономики, без да поемат почти никакъв риск. Разследването "Калипсо" изпраща на тези престъпници едно просто послание: правилата на играта се промениха, вече нямате безопасно убежище! Сега трябва да превърнем този впечатляващ успех в систематична работа - имаме нужда от посветени и специализирани полицейски, митнически и данъчни следователи в целия обхват на работата на Европейската прокуратура", заяви европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.

