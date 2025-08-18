"Путин иска мир." Кажете това на спасителя, който извади тялото на бебе изпод развалините днес

"Още една адска нощ в Харков. Тази нощ не спахме, дори не си легнахме. Първата мощна експлозия прогърмя около 11 часа вечерта. Седях на компютъра и пишех текст за женско списание. Изведнъж стените се разтресоха, цялото ми тяло беше пронизано от позната вибрация. Започна се." Така описва изминалата нощ журналистката Анна Гин, една от преживелите кошмарните руски атаки срещу града през изминалата нощ, при които са загинали петима души, сред които 2 деца, и двадесет човека са пострадали. Но това е до момента, тепърва броят на пострадалите и не дай Си Боже, жертвите ще расте, тъй като все още има и хора, обявени за изчезнали.

Поместваме пълния текст на Гин, който тя публикува в профила си във Фейсбук:

"Балистична ракета по многоетажна сград", написа кратко официалният Telegram канал. Светлините в прозорците на двора ни сякаш по команда светнаха. По-нататък на всеки пет минути нови подробности: експлозия е станала между жилищни сгради в съседния квартал, ранено е 12-годишно момиче, 60-годишна жена, 44-годишен мъж...

Предварителна информация: Русия е ударила Харков с ракета "Искандер".

Броят на жертвите се увеличи до 11 души. Избити са над хиляда прозореца, девет коли на паркинга горят.

В два часа сутринта беше обявен "отбой". Докато звъняхме на приятели, които живеят в района на експлозията, докато успокоявахме кучетата и слагахме децата да спят, в Харков започна да се разсъмва.

В четири и половина сутринта ново съобщение: Руски атакуващи дронове идват към града. И веднага, почти без пауза: "В Харков се чу експлозия".

Още една експлозия в Харков.

После трета експлозия в града.

Четвърта експлозия.

Новите удари също са по жилищни сгради. Няколко входа горят, има хора под развалините, съобщават спасители.

Един мъж е загинал. Петима души са откарани с линейка, включително 10-годишно момче. Чуват се гласове на хора под срутените бетонни плочи.

Шест часа сутринта. Спасители изваждат изпод развалините тялото на момиче на година и половина. Загиналият мъж е баща ѝ. Майката е жива. "Тя се нуждае от помощ от психолози."

Осем часа сутринта, ново съобщение: "Току-що извадиха тялото на 16-годишно момче изпод развалините".

Към момента е известно, че четирима души са загинали, а 18 са ранени. Още петима души са в неизвестност.

"Путин иска мир", каза ни вчера с усмивка най-могъщият човек на планетата, разстилайки червен килим пред тиранина.

Кажете това на младия спасител, който преди час извади тялото на бебето изпод бетонната плоча. Кажете го на майката, която "се нуждае от помощ от психолог".

Всичко, от което ние, украинците, наистина се нуждаем сега, са оръжия. Нищо друго не искаме и не очакваме. Нито съчувствие, нито разбиране, нито санкции.

Господи, дай ни сила. Свят, дай ни оръжия. Тези две молби вече станаха равностойни.

П.С. Докато пишех този текст, в града отново беше обявена въздушна тревога. А официалният Telegram канал съобщи, че е намерено тялото на още една жертва. Петата смърт за една нощ."