Република Сръбска забрани на словенския президент да навлиза в територията й

Република Сръбска отвърна на санкциите на Словения срещу сръбския лидер Милорад Додик, като забрани на словенския президент Наташа Пирц Мусар и ръководителя на дипломатическия отдел Таня Файон да навлизат на нейна територия, съобщи хърватската медия "Индекс". Правителството на Република Сръбска оцени, че забраната за влизане на Додик в Словения е приета без ясно правно основание и че представлява пряка намеса във вътрешните работи на Босна и Херцеговина и нарушение на международни конвенции.

Ето защо - в отговор на тези мерки беше решено да се забрани влизането на най-висшите политически представители на Словения на територията на тази област Босна и Херцеговина, пише още хърватската медия.

Може ли Додик да шета по света?

Припомняме, че Босна и Херцеговина отне дипломатическия паспорт да Милорад Додик, ной той продължи да пътува по срещи, като една от тях беше със сръбския президент Александър Вучич.

Впоследствие се оказа, че "Граничната полиция" на Босна и Херцеговина не е получила официално уведомление от Министерството на външните работи за анулирането на дипломатическия паспорт на Милорад Додик, след като той бе лишен от мандата си като президент на Република Сръбска.

Междувременно подкрепа за него обявиха от Унгария.