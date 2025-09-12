Защитата на Коцев: Ще излезе от ареста, ако каже името на Асен Василев (ВИДЕО)

"Ако Благомир Коцев прошепне в ухото на прокуратурата името на Асен Василев, ще го пуснат ли от ареста?" С този въпрос се обърна към съда адвокат Николай Владимиров, защитник на кмета на Варна, който е задържан вече повече от два месеца. В петък Софийският градски съд разгледа искането на защитата за освобождаване на Коцев. Той е обвинен за искане на подкуп по казус, който предизвика силна обществена реакция.

Основен свидетел срещу Коцев е варненската бизнесдама Пламенка Димитрова. Нейни фирми са печелили обществени поръчки за десетки милиони левове по време на управлението на ГЕРБ, а след ареста на кмета името ѝ бе свързвано с партията на Бойко Борисов. Още: Благомир Коцев от съдебната зала: Благодаря на всички за подкрепата

В пледоариите на адвокатите многократно бяха цитирани нейни показания. Стана ясно, че на четвърти разпит, проведен през юни, тя вече не е посочила директно Асен Василев като част от престъпната схема. Вместо това е заявила, че става дума за неизвестно лице с имунитет. По думите ѝ тя е чула по индиректен път, че предполагаемите пари от подкупа е трябвало да стигнат до Коцев.

Пред медиите прокурорите отказаха коментар за момента, докато адвокат Ина Лулчева посочи, че задържането не е принцип и това не се прави, за да може прокуратурата да събира доказателства в някакъв определен дълъг период, ако се спази законът, Коцев трябва да бъде пуснат. Още: Съдът решава да пусне ли от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

"Ако съдът приеме, че той трябва да остане в ареста, за да се даде възможност на прокуратурата тепърва да работи, категорично ви казвам, че това ще бъде едно напълно незаконосъобразно произнясяне, а това беше единственият мотив на прокуратурата, те единствено това казаха", добави тя и посочи, че не може да се твърди, че обвиняемият трябва да доказва, че е невинен. Адвокат Лулчева също се пошегува, че начинът за излизане от ареста е да познаваш Асен Василев или да си чувал, че той е извършил престъпление, "но ние нямаме такъв познат свидетел".