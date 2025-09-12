Кремъл обяви пауза в преговорите за мир с Украйна

Два дни след като поне 19 руски дрона навлязоха в небето над Полша и доведоха до невиждана ескалация по оста Москва-НАТО, Русия заговори за "пауза" в преговорите за мир в Украйна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза на 12 септември, че резултатите от "преговорите за уреждане на конфликта в Украйна" не могат да бъдат незабавни и че "никой не трябва да гледа на нещата през розови очила".

Преговорният процес не може да е със "светкавични резултати"

Той отговори на въпрос на журналисти дали преговорният процес е стигнал до задънена улица след срещата на върха в Аляска между Владимир Путин и Доналд Тръмп на 15 август. "Разбира се, не може да се гледа през розови очила и да се очаква, че преговорният процес ще доведе до светкавични резултати", каза говорителят, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

"Но засега вероятно е по-подходящо да говорим за пауза", допълни той в отговор на въпрос за взаимодействието между преговорните екипи на Москва и Киев, цитиран от руския опозиционен Telegram канал ASTRA. Той също така обвини европейците, че се намесвали в преговорния процес.

Снимка: Kremlin.ru

Русия и Украйна проведоха три кръга преки преговори в Истанбул през пролетта и лятото тази година, които не доведоха до нищо съществено извън договорена размяна на военнопленници и връщане на тела на загинали войници. Путин продължава да пречи на осъществяването на среща на върха с украинския президент Володимир Зеленски, като го покани в Москва, където Зеленски е издирван, обещавайки му "гаранции", вместо да се съгласи на среща на "неутрален терен".

Санкциите срещу Русия: какво мисли Тръмп?

Песков припомни, че американският президент Доналд Тръмп вече е казал, че първоначално е мислил за възможността за бързо уреждане на конфликта, но после е осъзнал, че за това е необходимо повече време. Републиканецът постоянно дава ултиматуми от по "две седмици" на Путин да спре огъня в Украйна, но диктаторът не го прави и продължава да убива и ранява цивилни.

Според Politico група евролидери е успяла да убеди американския президент в истинските намерения на стопанина на Кремъл, но засега има основно различие по отношение на налагането на санкции срещу Москва. Именно те трябва да накарат Путин да седне на масата за преговори.

