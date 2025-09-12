Войната в Украйна:

Тръмп: Убиецът на Чарли Кърк е задържан (ВИДЕО)

12 септември 2025, 15:34 часа 226 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп обяви, че заподозреният за убийството на 31-годишния консервативнен активист Чарли Кърк е бил задържан с „висока степен на сигурност“. След като той бе прострелян на 10 септември, докато изнасяше реч в Университета на Юта Вали, и почина по-късно от нараняванията си, нападателят избяга и до днес нямаше информация да е открит. ФБР първоначално обяви, че заподозреният е арестуван, но това не се оказа истина - двама души бяха задържани, а по-късно и освободени.

Близък до нападателя го е предал

„С висока степен на сигурност, той е в ареста", бяха точните думи на Тръмп пред FOX News на 12 септември. Той каза, че „някой много близък до него го е предал“. По думите на президента - арестът е станал около пет минути преди той да влезе в студиото на телевизията за интервю. „Нещата могат да се променят, но фактите са факти. Този, когото търсим, е при нас“, каза още Доналд Тръмп. Нападателят е на 28 или на 29 години, сподели още малко информация президентът на САЩ.

Очаква се официални лица да дадат повече информация относно ареста и самоличността на нападателя по-късно днес.

Коментарите на Тръмп дойдоха, след като ФБР и властите в Юта публикуваха ново видео, на което се вижда как заподозреният бяга от местопрестъплението, скачайки от покрива, откъдето е произвел фаталния изстрел. Оръжието му беше открито в гориста местност наблизо, а ФБР обяви награда от 100 000 долара за информация, която ще помогне за залавянето на престъпника.

Тръмп иска смъртна присъда за убиеца

Президентът на САЩ заяви, че се надява убиецът на Кърк да получи смъртно наказание. "Кърк беше прекрасен човек и не заслужаваше това", заяви той във връзка с убития си съюзник, изгряваща звезда на републиканската десница. Държавният глава добави, че Чарли Кърк е бил като негов "син".

Тръмп не е гледал видеото от стрелбата, но е чул, че е "ужасяващо". 

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Юта убийство Чарли Кърк
