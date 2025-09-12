Тръмп: Убиецът на Чарли Кърк е задържан (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че заподозреният за убийството на 31-годишния консервативнен активист Чарли Кърк е бил задържан с „висока степен на сигурност“. След като той бе прострелян на 10 септември, докато изнасяше реч в Университета на Юта Вали, и почина по-късно от нараняванията си, нападателят избяга и до днес нямаше информация да е открит. ФБР първоначално обяви, че заподозреният е арестуван, но това не се оказа истина - двама души бяха задържани, а по-късно и освободени.

Близък до нападателя го е предал

„С висока степен на сигурност, той е в ареста", бяха точните думи на Тръмп пред FOX News на 12 септември. Той каза, че „някой много близък до него го е предал“. По думите на президента - арестът е станал около пет минути преди той да влезе в студиото на телевизията за интервю. „Нещата могат да се променят, но фактите са факти. Този, когото търсим, е при нас“, каза още Доналд Тръмп. Нападателят е на 28 или на 29 години, сподели още малко информация президентът на САЩ.

Trump announced that the suspect in the killing of Charlie Kirk has been detained with a 'high degree of certainty'.

Очаква се официални лица да дадат повече информация относно ареста и самоличността на нападателя по-късно днес.

Коментарите на Тръмп дойдоха, след като ФБР и властите в Юта публикуваха ново видео, на което се вижда как заподозреният бяга от местопрестъплението, скачайки от покрива, откъдето е произвел фаталния изстрел. Оръжието му беше открито в гориста местност наблизо, а ФБР обяви награда от 100 000 долара за информация, която ще помогне за залавянето на престъпника.

🚨 Charlie Kirk Murder: Shooter Caught on Video



After shooting right-wing activist Charlie Kirk, the assailant climbed down the side of a building and escaped through a backyard parking lot. https://t.co/03hv5pM3Om pic.twitter.com/eoKImocMio — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025

Тръмп иска смъртна присъда за убиеца

Президентът на САЩ заяви, че се надява убиецът на Кърк да получи смъртно наказание. "Кърк беше прекрасен човек и не заслужаваше това", заяви той във връзка с убития си съюзник, изгряваща звезда на републиканската десница. Държавният глава добави, че Чарли Кърк е бил като негов "син".

Тръмп не е гледал видеото от стрелбата, но е чул, че е "ужасяващо".