"Абсолютен рекорд!": Илиана Раева се похвали, Сираков в основата на "нов връх"

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика – Илиана Раева, излезе с любопитна публикация в социалните мрежи. "Златното момиче" се похвали с брой достигнати потребители на друг свой пост във "Фейсбук", който представлява снимка с любимия ѝ Наско Сираков - мажоритарен собственик и легенда на Левски. Фотосът е видян от 1,8 милиона души за 72 часа, което Раева определя като "абсолютен рекорд" и "нов връх".

Нови върхове за Раева във Фейсбук

"Моята страница във Фейсбук регистрира нови върхове. Снимката с Наско от почивката ни за 72 часа е видяна от над 1,8 млн души! Това е почти 2 млн. ! Абсолютен рекорд! Повече с 600 000 от снимката ни с Лили и Анелия за по-кратко време. Това е без реклама и без подсилване на публикацията. Всъщност, това се оказва,че си е една сериозна медия. Много, много интересно…“, написа Илиана Раева, която има над 180 000 последователи във „Фейсбук“.

Една различна и незабравима почивка❤️ Posted by Iliana Raeva on Sunday, September 7, 2025

Въпросната снимка е от семейната почивка в Гърция и е придружена с текст: "Една различна и незабравима почивка". Както е известно, президентът на Федерацията по художествена гимнастика не крие афинитета си към социалните мрежи, където е доста активна. Още от миналото десетилетие Раева защитава тезата, че те са много важни.

В същото време Управителният съвет на централата утвърди състава на националния отбор жени индивидуално за следващия сезон. На централизирана подготовка ще са Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Дара Малинова, Дара Стоянова, Яница Динева, Олександра Шалуева, Анастасия Калева и Алекса Рашева. Три гимнастички - Никол Тодорова, Деница Минкова и Ивайла Горанова, ще са на децентрализирана подготовка. Федерацията обяви и конкурс за старши треньор на национален отбор девойки - ансамбъл, за периода 2026-2027.

ОЩЕ: Илиана Раева: Държавна сигурност преследваше мен и Наско (ВИДЕО)