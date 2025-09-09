Има ли Додик дипломатически паспорт, за да шета в чужбина

Граничната полиция на Босна и Херцеговина не е получила официално уведомление от Министерството на външните работи за анулирането на дипломатическия паспорт на Милорад Додик, след като той бе лишен от мандата си като президент на Република Сръбска. Това потвърдиха от институцията пред РСЕ на 9 септември, предава БГНЕС. От полицията уточняват, че при гранични проверки достъпват бази данни и действат според наложените мерки, като статутът на лицата и техните документи за пътуване се установява в момента на преминаване на границата. Министерството на външните работи не е отговорило дали Додик е върнал паспорта си или дали документът е бил официално иззет.

Невалиден?

Още на 19 август външният министър Елмедин Конакович обяви, че паспортът ще бъде отнет и Додик е задължен да го върне в срок от 15 дни. Ако не го стори, Министерството трябва да уведоми Граничната полиция и дипломатическите мисии за неговата невалидност.

На трети септември външното министерство оповести, че е отнело паспорта на Додик, но той е отказал да го върне

Додик беше лишен от мандата си с решение на Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина, след окончателна присъда на Държавния съд, постановена заради отказа му да изпълнява решенията на върховния представител на международната общност.

В началото на август той бе осъден на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на публични длъжности. Използва възможността да откупи ефективната присъда, но въпреки че вече няма право да бъде президент, продължава да действа в това качество.

При Лавров в Москва

На 9 септември Додик трябва да се срещне в Москва с руския външен министър Сергей Лавров. Според съобщение на руското външно министерство темите ще бъдат засилване на партньорството с Република Сръбска, постконфликтната ситуация в Босна и Херцеговина и развитието на Западните Балкани.

На 22 август Народното събрание на Република Сръбска прие решение за провеждане на референдум, на който гражданите да изразят позицията си по решението на Съда и Централната избирателна комисия да отнемат мандата на Додик. Междувременно ЦИК насрочи предсрочни избори за президент на Република Сръбска за 23 ноември.

