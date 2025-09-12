Вероятните противници на България в Лигата на нациите станаха ясни. Ще постигнат ли успех „лъвовете“?

Разпределението по урни за предстоящите мачове от Лигата на нациите стана ясно, а националният отбор на България вече има идея за какво да се готви. Нашите национали са поставени във втората урна на Лига „C“. Евентуално първо място в групата на „лъвовете“ ще даде допълнителен шанс за класиране за Европейското първенство по футбол през 2028 година, което ще се състои във Великобритания и в Ирландия.

Срещу кого ще се изправи България?

Жребият за турнира ще се проведе в началото на 2026 година. Първенецът в групата на България ще е един измежду Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан. Втори избрани ще бъдат „лъвовете“, а след тях ще е някой от Беларус, Фарьорски острови, Кипър или Естония. Последният отбор в четворката ще бъде избран от Молдова, Сан Марино, победителя между Гибралтар и Латвия или победителя между Люксембург и Малта.

📊 Pots for the next edition of 🏁 UEFA Nations League are already known.



🗓️ Draw: early 2026



🏁 UNL placement will determine pots for EURO 2028 qualifiers:



Pot 1⃣: League A teams finishing 1st-3rd in each group

Pot 2⃣: League A teams finishing 4th, League B teams finishing…

Програмата на Лигата на нациите

Мачовете от групите ще се играят между 23 септември и 16 ноември през 2026 година. Според правилата между два и четири отбора, които не са се класирали за Евро 2028 чрез квалификациите, ще спечелят квота за плейофите. Там ще се изправят срещу четирите най-слаби отбора, завършили на второ място в квалификационните групи.

