Вероятните противници на България в Лигата на нациите станаха ясни. Ще постигнат ли успех „лъвовете“?

12 септември 2025, 15:04 часа 302 прочитания 0 коментара
Разпределението по урни за предстоящите мачове от Лигата на нациите стана ясно, а националният отбор на България вече има идея за какво да се готви. Нашите национали са поставени във втората урна на Лига „C“. Евентуално първо място в групата на „лъвовете“ ще даде допълнителен шанс за класиране за Европейското първенство по футбол през 2028 година, което ще се състои във Великобритания и в Ирландия.

Срещу кого ще се изправи България?

Жребият за турнира ще се проведе в началото на 2026 година. Първенецът в групата на България ще е един измежду Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан. Втори избрани ще бъдат „лъвовете“, а след тях ще е някой от Беларус, Фарьорски острови, Кипър или Естония. Последният отбор в четворката ще бъде избран от Молдова, Сан Марино, победителя между Гибралтар и Латвия или победителя между Люксембург и Малта.

Програмата на Лигата на нациите

Мачовете от групите ще се играят между 23 септември и 16 ноември през 2026 година. Според правилата между два и четири отбора, които не са се класирали за Евро 2028 чрез квалификациите, ще спечелят квота за плейофите. Там ще се изправят срещу четирите най-слаби отбора, завършили на второ място в квалификационните групи.

