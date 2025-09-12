Израелският заместник-посланик привикан от ОАЕ заради удара по Катар

Обединените арабски емирства съобщиха, че са привикали израелския заместник-посланик в Абу Даби в знак на официален протест срещу атаката на Израел, насочена срещу лидери на Хамас в съседен Катар, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

ОАЕ, заедно с Бахрейн, бяха първата държава от Персийския залив, нормализирала отношенията си с Израел през 2020 г., но често критикуват военните му действия в Газа. Те отправиха остри обвинения и за смъртоносния удар по Катар във вторник.

„Рийм бинт Ебрахим Ал Хашими, министър на държавата по международното сътрудничество, привика заместник-ръководителя на мисията на Израел в ОАЕ, Давид Охад Хорсанди,“ се казва в изявление на външното министерство.

По време на срещата тя „категорично осъди и порица откритата и страхлива израелска атака, насочена срещу Държавата Катар, както и враждебните изявления на израелския премиер Бенямин Нетаняху“.

„Всяка агресия срещу държава от Съвета за сътрудничество в Персийския залив представлява нападение срещу общата рамка за сигурност в Залива,“ допълни тя.